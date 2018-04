Sakra, to ale byla noc, nechápal výkon Pastrňáka spoluhráč Marchand

Šest bodů v play off viděli od svého hráče fanoušci Bostonu naposledy v roce 1983, tehdy od Ricka Middletona. Stejný kousek zvládl už jen Phil Esposito v roce 1969.

Rekord Gretzkého padl Pastrňák se stal nejmladším hráčem (21 let, 324 dní) v historii NHL, který zaznamenal v play off alespoň šest bodů. Překonal tak rekord Wayna Gretzkého z roku 1983, který proti Calgary nasbíral bodů sedm. Gretzkému tehdy bylo 22 let a 81 dní.

A nyní David Pastrňák.

„Sakra, to byla noc. Víte, on je neskutečný hráč. Celý rok hraje skvěle. Vyvíjí se, průběžně na sobě pracuje, snaží se hrát správně. To je na něm nejvíc ohromující. To, že sbírá body, je skvělé, ale nejlepší je jeho styl hry,“ nešetřil chválou spoluhráč Brad Marchand, který proti Torontu zaznamenal čtyři asistence.

Bodově nezaostal ani třetí z lajny, Patrice Bergeron. I on české křídlo velebil. „Je sebevědomý. Chce být tím rozdílovým hráčem. Když nemáme puk, vydává se pro něj doslova na lov. To mě na něm fascinuje. V NHL je spoustu talentovaných hráčů při hře s pukem. Když ho ale nemají, nechtějí ho získat zpět tak jako náš kluk. Tenhle rok udělal obrovský pokrok ve své hře.“

Šest bodů v zápase play off NHL je opravdu počin. Více zaznamenali ve vyřazovací části pouze tři hráči - Wayne Gretzky, Mario Lemieux a Patrick Sundström.

Čísla Pastrňáka Šest bodů celkově(nejen v play off, ale i v základní části) posbíral naposledy v roce 1990 slavný Ray Bourque. Pastrňák zároveň vyrovnal český rekord Patrika Eliáše z play off 2006. Třebíčský rodák si tehdy připsal šest bodů za dvě branky a čtyři asistence proti New York Rangers. V základní části je českým maximem výkon Jaromíra Jágra, který dvakrát (V Pittsburghu a Washingtonu) posbíral sedm bodů (tři góly a čtyři asistence)

NHL navíc šestibodový večer v play off viděla naposledy v roce 2012 z hole Claudea Girouxe.

„Průlomová noc. Dobře řečeno. Co dokázal, je speciální,“ uznal po zápase trenér Bruce Cassidy během rozhovoru s novináři.

„Existuje důvod, proč je to nejlepší lajna současného hokeje. Hrajou v obraně i v útoku. Loví puky stylem, jakým jsem ještě nikoho neviděl. Musí být těžké je bránit a přitom patří i mezi naše nejlépe bránící hráče,“ rozplýval se obránce Torey Krug nad trojicí, která po dvou zápasech nasbírala dohromady už dvacet bodů.

A co sám Pastrňák? Od něj také uslyšíte slova chvály. Ale jen směrem k týmu.

Galashow Pastrňáka zpravodajství

OBRAZEM

„Vyjíždím na led se skvělými hráči ve skvělém týmu. Hrajeme vážně dobře. Pro mě je to snadné, máme kupu hráčů, kteří chtějí vyhrát a ví, co to obnáší. Nepřemýšlíme o druhém týmu, zajímá nás jen náš výkon, hrát jednoduše a rychle. Nepřemýšlíme ani o tom, co se stane, zajímá nás jen to, co můžeme udělat a co kontrolujeme,“ říká hráč s číslem 88 na dresu.

Pastrňákova lajna je k nezastavení. Jak paradoxně nyní zní fakt, že na začátku sezony trenér Cassidy s českým křídlem u Marchanda a Bergerona vůbec nepočítal.

Podívejte se na sestřih duelu Boston vs. Toronto: