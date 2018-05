MS V HOKEJI

Spojené státy přijely na světový šampionát s týmem plným hvězd. Už po výkonech v základní skupině bylo jasné, že patří mezi favority turnaje. I tak měl český národní tým k postupu hodně blízko.

Porážka 2:3 mrzí. Pro útočníka Davida Pastrňáka jde o druhé zklamání během měsíce. Nejdřív vypadl s Bostonem z play off NHL, teď s národním týmem na šampionátu. „Je bohužel konec. Bolí to,“ přiznal na letišti Václava Havla. „Devět měsíců v NHL bojujete, pak to ze dne na den nevyjde a na mistrovství chce člověk něco uhrát a taky to skončí. Ale takový je hokej.“

Je příliš brzo na racionální hodnocení turnaje, česká hvězda přesto vidí pozitiva. „Myslím, že jsme ho odehráli dobře, vyhráli jsme nad Rusy, pak jsme si se slabšími soupeři výsledky pohlídali. Jen bohužel nevyšlo to čtvrtfinále. Měli jsme k Američanům až moc velký respekt a tím nám utekla první třetina.“

Pastrňák o Nečasovi Je dost pravděpodobné, že se ti dva budou v příštím roce potkávat často jako soupeři. Martin Nečas by měl nastupovat v Carolina Hurricanes. „Neči je výborný bruslař, má hokejové myšlení. Nevím, jakým směrem se Carlina udává, ale doufejme, že se do ní probojuje. Hokejově na to má,“ říká Pastrňák a doufá, že nezůstane jen u Nečase.

Pochvalu poslal i obrovitému parťákovi z lajny. „Dmitrij (Jaškin) hrál dobrou roli, vybojoval pro nás strašně moc puků. Celkově budu vzpomínat na kluky, mladí, méně zkušení, odehráli výborný turnaj. Měli jsme tu dobrý mix mladých i starších, ti nás drželi dohromady.“

Spojené státy znepříjemnily hru českému týmu striktním nasazováním vybraných hráčů na lajnu s Krejčím, Jaškinem a Pastrňákem. Kouč soupeře Jeff Blashill využil Chrise Kreidera, Anderse Leeho a svého svěřence z Detroitu Dylana Larkina.

Ti tři měli za úkol první český útok eliminovat. Nakonec se jim to podařilo. Jediný gól za přispění Pastrňáka přišel z hole Nečase v přesilové hře.

„Larkinova lajna nebyla moc nepříjemná, to je normální hokej. Mně bylo jedno, kdo proti nám jde,“ namítl Pastrňák. „Naše lajna mohla přehrát kohokoliv z celého týmu Američanů. Dostávali jsme se do spousty šancí, jen jsme měli trochu smůly.“

Do podzimu, kdy znovu začne dlouhý a rychlý koloběh NHL, chce česká osmaosmdesátka hlavně doléčit šrámy. „Je jich dost, chci si odpočinout,“ neskrývá, že má na těle několik modřin.