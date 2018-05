MS V HOKEJI

A i když se z turnaje nakonec vracel zklamaný a lehce frustrovaný, že chtěl dát víc než jeden gól a mít kolem sebe v lajně stále parťáky, stejně do „téže řeky“ vstoupí znovu. Pár hodin poté, co byl v neděli Boston vyřazen ze Stanley Cupu, potvrdil reprezentačnímu manažerovi Jiřímu Fischerovi, že jede.

Bylo to očekávané, protože i útočník Martin Nečas se před turnajem vzdal čísla 88 právě ve prospěch Pastrňáka. Na kodaňské letiště ale ve čtvrtek dopoledne nedorazí sám. Bude s ním ještě jeden David z Bostonu, věrný druh Krejčí. A teoreticky může dvojice nastoupit už do večerního mače proti Rusku.

„Nikdy úplně nevylučujeme nic. Nepředpokládám, že by zasáhli, ale třeba projeví přání hrát,“ řekl asistent trenéra Jiří Kalous.

Je jasné, že s nimi reprezentace dostane na světovém šampionátu jiný náboj, šmrnc a sílu. Oba jsou to rozdíloví hráči, jak v Americe říkají „game-breaker“, tedy ti, kteří umějí zlomit utkání. Zvlášť Pastrňák hraje v ohromující formě a v bodování play off je stále třetí (6+14) za Guentzelem a Crosbym.

„Sledoval jsem je celý rok. Pasta měl neuvěřitelnou sezonu a v play off hrál i s Krejčou neskutečně,“ řekl útočník Ondřej Palát, jehož Tampa právě Bostonu ukončila cestu za Stanley Cupem.

Ač Pastrňák i Krejčí cítili zklamání, společně si sedli a řekli, že takhle sezonu končit nechtějí. A i když zdravotní prohlídku absolvovali až včera, stejně už měli v kapse letenky. V Bruins mají tak silnou pozici, že je od šampionátu nemohlo nic odradit. Dostanou místo v první formaci, teď jen trenéři hledají vhodné levé křídlo k nim.

David Pastrňák David Krejčí

Mají dvě alternativy, a byť jména neprozradí, dá se tipovat. Co univerzál Nestrašil? Co bourák Jaškin? Jenže bude chtít Jandač ničit dobře hrající lajnu Nestrašil–Nečas–Jaškin? Takže co třeba poctivec Hyka?

Rýsovala se superlajna s Voráčkem, který se původně kvůli únavě omluvil, ale v neděli se ozval Fischerovi a zajímal se, jak na tom český tým je. V úterý však z jeho příjezdu sešlo, protože nebyl dva týdny na ledě. „Řekl, že se necítí a nebyla by to úplně ideální situace.“

Bostonští Davidové se určitě zapojí do českých přesilovek, které by se mohly stát postrachem. Zároveň je pozitivem, že po dnešním duelu s Ruskem následují Bělorusko, Francie a Rakousko, což budou zápasy, při kterých by si oba mohli lépe zvyknout na širší evropské kluziště. Navíc před klíčovým čtvrtfinále mají po dnešním příletu celý týden. „Oba jsou hráči světové úrovně, takže věřím, že se do toho dostanou brzo. Bude jim stačit jen chvilka, aby naskočili nazpátek do herního režimu,“ prohlásil Kalous.

Jednu věc ale ani oni dva nespasí. A to je děsivá hra národního týmu v oslabení. V něm dostal šest gólů z devíti a statisticky ubrání jen každé druhé vyloučení. To je zdrcující číslo. Pomineme-li, že řada faulů je od českých hráčů často hloupá, pak potíž je především v nedostatečném důrazu v předbrankovém prostoru. „Tam jsme byli málo důrazní. Musíme to líp čistit. A musíme vyhazovat kotouče, které máme pod kontrolou,“ uvedl Kalous.

Pokud už překvapivě nenaskočí Pastrňák a Krejčí, pak se sestava oproti duelu se Švýcarskem výrazně měnit nebude. Jen spolu v obraně nebudou hrát Šulák a Hronek, neboť jsou podobné typy. Chytat bude David Rittich, Pavel Francouz následně nastoupí zítra proti Bělorusku.