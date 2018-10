Zpanikařil jsem, smál se Pastrňák. Výstavní trefou zahájil obrat Bostonu

Oilers vedli v nočním utkání ze čtvrtka na pátek po povedené akci Connora McDavida, za Boston ale přišel s odpovědí český šikula. Rukou si zpracoval přiklepnutí od Matta Grzelcyka, sjel si mezi kruhy a pohrál si s obránci i gólmanem Camem Talbotem.

Co se Pastrňákovi v tu chvíli honilo hlavou? „Ani nevím, zpanikařil jsem,“ smál se a o něco vážněji dodal: „Povedlo se nám dostat se zpátky k puku. Viděl jsem slušnou mezeru mezi beky, tak jsem ji zkusil využít a pak se jen propracovat k brance.“

Ještě do konce první třetiny domácí Bruins otočili skóre dalšími dvěma zásahy, prosadili se Brad Marchand a Joakim Nordström. „Bylo to důležité, protože jsme jim ještě před první pauzou odskočili. To není pro soupeře nikdy příjemné,“ vypíchl rychlý obrat Pastrňák.

Podívejte se na trefu Davida Pastrňáka proti Edmontonu:

Gól 22letého forvarda nasměroval Boston k výhře 4:1, což po debaklu v prvním utkání nové sezony znamená třetí výhru Bruins v řadě. Na triumfu proti Edmontonu se 25 úspěšnými zákroky podílel slovenský brankář Jaroslav Halák, který zaskočil za jedničku Tuukku Raska.

„Všichni pracovali na výbornou, včetně našeho náhradního brankáře. Fungovala obrana, byli jsme disciplinovaní. No a samozřejmě nemůžu vynechat přesilovky,“ narážel trenér Bostonu Bruce Cassidy na první dva góly jeho svěřenců, které padly v početních výhodách.

Neopomněl ani líbivou akci Pastrňáka. „Skvělá práce. Doma prohrávat nechcete a čím dřív vyrovnáte, tím lépe. Byla to důležitá trefa.“

Kromě celého týmu šlape zejména elitní útočná formace Bruins, v níž figurují Pastrňák, Marchand a Patrice Bergeron. Všichni dohromady posbírali ve čtyřech utkáních 22 bodů, Pastrňák zaznamenal čtyři góly a dvě asistence. Jeho parťáci mají po osmi bodech.