V čem tkví Pastrňákovo kouzlo? Už umí makat i dozadu, chválí ho tým

dnes 11:48

„Možná to bylo dobrým jídlem. Anebo si prostě jen stačilo po cestě do postele zanadávat.“ Žertíky trousil David Pastrňák i ve chvíli, kdy měl popsat, co bylo ten večer jinak. Večer, kdy si české hokejové torpédo z Bostonu připsalo druhý hattrick sezony a znovu odskočilo na špičce tabulky střelců NHL.

Rychlík z Havířova na ledě opět zářil. Proti Torontu létal po ledové ploše od prvních minut, on i celý tým dali zapomenout na nedávnou prohru s Vancouverem.

„Proti Torontu hraju vždycky rád, je to zábava,“ doznal se Pastrňák k náklonnosti vůči zápasům s Maple Leafs. Ti ale po prohře 1:5 něco podobného říci nemohou... Fotogalerie Zobrazit fotogalerii Přestože byli Bruins co do gólových šancí lepší, v první třetině získali drtivou střeleckou převahu hráči Toronta. Svého protivníka zahltili v úvodním dějství dvaceti střeleckými pokusy. „Týmy, které hrají druhé utkání ve druhém dni, to tak většinou dělají. Čekali jsme to. Vlétli na nás, ale Jaro (Halák) byl v brance spolehlivý,“ nedramatizoval střeleckou smršť soupeře Pastrňák. Po jeho pasu otevřel skóre nedlouho před první pauzou Patrice Bergeron a bostonský večírek mohl začít. Ve druhém dějství zvyšoval svým prvním gólem večera Pastrňák, který se v levém kruhu opřel do střely à la Ovečkin a nedal gólmanovi Garretu Sparksovi šanci. „Byla to nejtvrdší střela, jakou jsem kdy viděl. Vždyť ten volej odhodil i jeho samotného,“ popisoval svou beznaděj brankář Toronta. Z téže strany jej 22letý kanonýr počastoval ještě dvakrát. Naposledy v závěru utkání, kdy začaly na oslavu třetího hattricku v kariéře českého šikuly pršet na led všechny možné druhy pokrývek hlav. Podívejte se na hattrick Davida Pastrňáka proti Torontu:

„Umí si najít volné místo, zároveň chce po ztrátě urvat puk zpátky a zůstávat v útoku. To jsou detaily, na nichž pracujete roky,“ vyzdvihl všestrannost mladšího kolegy Bergeron, čtyřnásobný držitel Frank J. Selke Trophy pro nejlépe bránícího útočníka. I sám Pastrňák na sobě vidí v těchto směrech zlepšení. „Jak už jsem několikrát říkal, je strašně jednoduché dělat pokroky v obranné činnosti. O to lehčí to pro mě je, když můžu nastupovat vedle Bergyho,“ ocenil spoluhráčovy zkušenosti. Noční zápasy NHL Rittichovo čisté konto Vyzrálosti mladého forvarda si všímá také bostonský trenér Bruce Cassidy. „Popravdě, přijde mi silnější na puku. Když dřív ztratil kotouč v souboji jeden na jednoho, neměl tolik síly to urvat zpátky jako třeba Brad Marchand. I v tomhle směru ale psychicky dozrál.“ Elitní řada Bruins ve složení Pastrňák-Bergeron-Marchand nakupila v utkání s Maple Leafs devět bodů, čtyři z nich patřily Pastrňákovi. „Nepřihrávají si na tři metry, ale skoro na dvacet, a k tomu zakončují z první. Vypadá to pak jinak. Takových řad v lize moc nenajdete,“ popisoval sílu soupeřovy největší hrozby brankář Sparks. Pastrňák je momentálně s 15 góly nejlepším střelcem NHL, o tři trefy méně má čtveřice hráčů za ním (Kane, Ovečkin, Skinner, Meier). V ligovém bodování ztrácí tři zápisy na vedoucího spoluhráče Bergerona (24 bodů).

Další zápas čeká Bruins v noci na pondělí, kdy se od 1:00 českého času utkají s Vegas Golden Knights.