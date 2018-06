Pastrňák: Snad jsem na pódiu nebyl trapný, teď se těším na Wimbledon

Dlouhých deset let nikdo Zlatou hokejku nedokázal obhájit.

Na Jaromíra Jágra navázal až nyní David Pastrňák. „Jako malému se mi přitom ani nesnilo, že bych tu cenu mohl vůbec získat. Popravdě jsem nevěděl, že tak málo (šest) hráčů Zlatou hokejku obhájilo. Když jsem slyšel ta jména, je to pro mě velká čest,“ tvrdil bostonský útočník.

Masivní bronzovou trofej převzal před zraky dalších osmi finalistů, v pražském Forum Karlín chyběl jen Ondřej Palát z Tampy, a také několika legend českého hokeje.

„Kdyby Ondra jen trochu mohl, určitě by přijel. Jsem si jistý, že mu do toho vlezlo něco hodně důležitého,“ přemítal Pastrňák.

„Bylo výročí Zlaté hokejky, jsem rád, že přišla spousta osobností i nominovaných kluků. Nechodíme sem s tím, že by měl dorazit jen vítěz. Je to dobře pro Zlatou hokejku i český hokej,“ těšilo ho.

Jak moment byl pro vás z ročníku 2017/2018 nejsilnější?

Asi zápas číslo 7 v play off proti Torontu. To jsem tam měl bráchu a mámu a vlastně jsem se s nimi nemohl den před utkáním ani bavit. Bylo to pro mě něco nového, ještě jsem sedmý zápas nezažil. Nemohl jsem spát, byl jsem nervózní, že sezona skončí. Hráli jsme doma, fanoušci nás hnali, řvali celý zápas a pro mě to bylo nejvíc. Navíc jsme vyhráli. Ze srdce mi spadl velký kámen, to se ani nedá popsat.

V čem jste oproti loňsku lepší?

Mám více zkušeností a zkušenosti v hokeji jsou obrovská pomoc. Čím více jich máte, tím lépe se chováte v každé situaci, což je hodně důležité. Hraje to velkou roli. Mám za sebou další rok trénování, jsem zase o rok starší. Když tady budu vyjmenovávat všechny rozdíly oproti loňsku, tak se stejně vždycky vrátím k tomu, že jsem o rok starší a zkušenější.

Loni jste touto dobou ještě neměl smlouvu. Jste díky podepsanému kontraktu nyní klidnější?

Tak určitě. Je to větší pohoda, loni touhle dobou jsem si myslel, že podepíšu zítra, a pak se to prodloužilo do září. Trénujete a máte pořád v hlavě to, že nevíte, kdy podepíšete a kdy odjedete do Ameriky. Teď si mohu krásně naplánovat celé léto, tréninky i dovolené. Ten odjezd zpátky do Ameriky, mám větší klid.

Jak hodnotíte uplynulou sezonu?

Sezona byla velmi úspěšná, jak týmově, tak individuálně. Play off nám bohužel nevyšlo, ale postoupili jsem dál než minulý rok. Sešli jsme se dobrá skupina mladých a starších hráčů, kteří se o nás dobře starali. Týmu se dařilo, to je pak vždycky jednodušší podávat dobré výkony. Někdy od ledna jsme byli všichni zdraví a dařilo se nám, pak je jednodušší hrát lépe.

V čem se ještě můžete zlepšit?

Člověk se může zlepšovat každý rok, každý den. Stále mám spoustu mezer, které chci vymazat, a během roku absolvuji spoustu tréninků, kdy na tom můžu zapracovat. Nejde to ale ze dne na den.

Je pro vás Zlatá hokejka pomyslnou tečkou za minulou sezonou?

Pro mě sezona skončila hned po vypadnutí z play off. Od té doby jsem vůbec na hokej nemyslel. Na druhou stranu už se dostávám do fáze, kdy mi běží poslední týden volna a začínám myslet na další sezonu. Musím se připravit, tak abych byl připravený jako loni. Zlatá hokejka tak pro mě není tečkou za skončenou sezonou, ale motivací do té další.

Na pódium jste hodně žertoval, působil uvolněně. Nehoní se vám ale zároveň hlavou už myšlenky na nepříjemnou letní přípravu?

Mám v hlavě, že se nová sezona blíží. Když si vzpomenu na léto, jak budu muset makat a budu v posilovně, tak se mi chce brečet (smích). Tak to ale musí být. Hokej mě baví, letní příprava sice není moje oblíbená, ale vždy to nějak propojím s tenisem a fotbalem, zpestřím si to a doufám, že to rychle uběhne. Posilovna mě vůbec nebaví, to umím být ohledně nepříjemný. Naštěstí mám dobrého trenéra a ten mě vždycky donutí makat. Bez tvrdé práce to nejde.

Nyní se chystáte na Wimbledon, do Londýna pojedete jako člen týmu české tenistky Kristýny Plíškové.

Vždycky jsem tam chtěl, tenis sleduji od malička. Hrálo to u nás v televizi pořád, Wimbledon je můj nejoblíbenější turnaj. Díky tomu, že můj nejlepší kamarád David Volek randí s Kristýnou, tak mi to umožnil. Moc se těším. Když tam budu mít volno a Kristýna zrovna nebude potřebovat fyzioterapeuta (právě taková role alespoň naoko Pastrňákovi přísluší), tak si půjdu zatrénovat.