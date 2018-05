Davide, jak jste viděl zápas?

První třetinu jsme byli lepší, ale bohužel jsme dostali gól. Sice jsme se při něm dobře vrátili, ale Rusové výborně našli tu druhou vlnu. S tím jsme měli zpočátku problém, ale naštěstí se nám to podařilo otočit a ustát i jejich tlak ve třetí třetině. Bojovali jsme až do konce. Ve třetí třetině nás zamkli, ale zvládli jsme to.

Čekali jste, že vám to s Davidem Krejčím po náročném letu tak půjde?

Asi ne. A proto nám to tak šlo. Když jdete do zápasu bez očekávání, tak to dopadne dobře. Dneska se nám dařilo. I já se cítil docela dobře, až jsem byl překvapený.

Kdy jste se rozhodli, že budete hrát?

Jak jsme se odpoledne probudili. Měli jsme mítink a tam jsme se s Krejčou rozhodli, že do toho půjdeme. Chtěli jsme hrát až zítra, ale řekli jsme, že to nebude o moc lepší. Dlouho jsme nebyli na ledě, takže jsme rádi, že to máme za sebou.

Jak se vám hrálo s Dmitrijem Jaškinem?

Odvedl spoustu práce a myslím, že zaslouženě dal i gól. Vyhrál hodně osobních soubojů, hlavně je honil v rozích při forčekingu a my s Davidem pak sbírali puky.

ČR - Rusko 4:3P Více o utkání

A jak se vám hrálo s Davidem Krejčím?

S ním mě to strašně baví. Musím být připravený a mít celé střídání hokejku na ledě. Od něj to tam chodí zleva zprava. Rád hraju na puku, takže pro mě je to super spoluhráč.

Jak velký byl rozdíl v úrovni oproti Stanley Cupu?

Těžko hodnotit. Zatím je to jen jeden zápas. Máme radost, že jsme porazili Rusáky, ale my tady nejsme proto, abychom teď přestali hrát, protože jsme porazili Rusáky. Ale je vždycky paráda je porazit.

Byl jste v závěru už hodně unavený?

Cítil jsem se docela dobře, z toho jsem byl překvapený. Nohy mi jely, ale s kondičkou byl problém. Nic jsem nedělal čtyři dny, takže teď ze mě děsně leje. Nyní si musím pořádně odpočinout.