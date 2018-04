MS V HOKEJI

Do ruzyňského hotelu Holiday Inn dorazil v neděli večer s výrazným zpozděním. Téměř hodinovým.

„Měli jsme technické problémy při odbavení ve Stockholmu,“ omlouval pozdní příchod Josefa Jandače, hlavní kouče reprezentačního mužstva, tiskový mluvčí Zdeněk Zikmund.

Jandač poté zasedl za pult a spustil. Po krátkém úvodu, kdy zdůraznil, jak těžce se kvůli četným omluvenkám skládal kádr pro mistrovství světa, přečetl 25 jmen.

Chyběli mezi nimi Dominik Furch, Filip Zadina, Adam Musil, Filip Chlapík či Martin Frk. A Pospíšilovi, spolukomentátorovi České televize, i Connor McDavid. Patrně nejlepší hráč světa a hlavně Kanaďan.

Češi? Na papíře až šestí

„Nemáme tam podobného hráče. Hokejistu světové úrovně, rozdílového borce typu McDavida nebo Erika Karlssona,“ vysvětloval, co myslel originální odpovědí na otázku: „Kdo vám schází v Jandačově výběru?“.

Pospíšil se poté rozpovídal: „Víte, chybí mi tam jen kluci, co stále hrají play off NHL jako David Pastrňák a David Krejčí. Trenéři podle mě zkrátka vzali to nejlepší, co bylo k dispozici, a s tím jedou do Kodaně.“

Jandač o výběru čtěte rozhovor

Do Dánska se vydává Jandač bez velkolepých prohlášeních o medailích. Ví, že kvalita není na jeho straně.

„Je tam pět týmů kvalitnějších než ten český," tvrdí Pospíšil, který loučícímu se kouči jeho pozici při sestavování národního týmu vůbec nezávidí.

„Má to těžké. Mnozí mu předhazují, že nevozí medaile, ale podle mě odvedl u reprezentace výbornou práci. Změnil její tvář, začal se hrát moderní hokej. Jenže výběr kvalitních hráčů není dostatečný. Vychováváme dobré hokejisty, ale je jich málo. Navíc obranu musí stavět úplně od začátku.“



Rozpad české defenzívy

Právě složení defenzívy budí největší rozpaky. Jak si Michal Moravčík, David Sklenička nebo Martin Pláněk poradí s opravdovými machry? Na světový šampionát se jedou ukázat McDavid, Patrick Kane a další hvězdy.

„Loni odešli do zámoří Jan Rutta, Radim Šimek, Jakub Jeřábek... Kostra obranných řad se rozpadla, je pryč a musí se vytvořit od znovu. A to trvá. Kluci potřebují nabrat zkušenosti,“ připomíná Pospíšil.

Bývalý hokejista a nyní televizní expert David Pospíšil

Když má bývalý vynikající útočník najít přednost českého mužstva, upíná se k brankářům. „Viděl jsem Davida Ritticha chytat v Pardubicích a byl to výkon na jedničku. Působí klidně a jistě. To samé lze říct o Pavlu Francouzovi. V brankovišti problém nebude."

Dalším trumfem Jandačovy party by mohla být týmovost.

„Pokud se semkne, bude hrát týmově a bude dodržovat disciplínu, může projít do semifinále. Jinak bude stropem čtvrtfinále.“



Olympiáda? Takové mistrovství Evropy

Pospíšil nicméně odmítá srovnání se stříbrným olympijským příběhem Němců. „Ta německá pohádka je postavená na tom, že některé soupeře můžete porazit, ale ne porážet. Věřím, že my jsme pořád na lepší úrovni než oni."

Mistrovství světa by mělo být navíc mnohem kvalitnějším turnajem.

Kdo je kdo? vizitky reprezentantů

„Na olympiádě nebyli žádní kluci z NHL. Na světový šampionát jedou. Švédové jich mají jedenáct, Rusové šest, my jich také pár máme. Když má tým takové „majáky“, tak se hned zvedá jeho celková úroveň. Olympijské hry byly takové malé mistrovství Evropy, teď přijde lepší, kvalitnější turnaj,“ přemítá Pospíšil.

Kam to na něm dotáhnou Češi?

„Těžko říct. Tým je mladý, nezkušený a nevyzpytatelný. Nevíte, co od něj čekat,“ říká dlouholetá opora Pardubic a někdejší kapitán Plzně.

Třeba Jandač a jeho výběr překvapí. Cenný kov ale visí proklatě vysoko. Pospíšil si hlavně přeje, aby se hra národního mužstva nestočila k urputné defenzívě.

„Ať hrají otevřený hokej a klidně třeba vypadnou ve skupině, než aby betonovali a vrátili se 20 let zpátky do minulosti. To by nebyla cesta kupředu. Jestli budou jen bránit, tak raději vypnu televizi a nebudu koukat.“