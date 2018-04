Byla to reprezentační premiéra jako hrom, neboť po ní kouč Josef Jandač oznámil, že tým opustí Patrik Bartošák, a tak trio Francouz, Rittich a Furch má jistou nominaci na mistrovství světa.

Co na to říkáte?

Je to pro mě super! Možná je to i odměna za dobrou sezonu, kterou jsem měl. Jsem rád, že jsem mohl zabojovat o mistrovství světa, a když teď vím, že tam jedu, tak bych chtěl zabojovat o to, abych se dostal do brány.

Je to završení pohádkové sezony?

Každý se ptá, jestli je pohádková... Pro mě je krásná, protože se mi podařilo dostat se do NHL i do reprezentace, což je pro mě velká věc.

Byl jste před premiérou nervózní?

Nejsem nervózní. Kdybych měl být nervózní před každou premiérou, tak jsem teď v Americe nervózní půlroku. Já to neřeším, byl to zápas jako každý jiný, jenom jsem měl obavy z kluziště, že ten hokej bude jiný než v Americe. Sám na sobě cítím, že jsou tam určité věci, na které jsme zvyklý z úzkého hřiště, a které musím předělat. Hlavně v úhlech to řeším jinak, než bych měl na evropském hřišti.

Zase to byl pro vás rychlý start. Hned kraje měli Rusové velké šance.

Od toho tam gólman je, aby něco chytil a pomohl klukům. Jsem rád, že mě něco trefilo a takhle to dopadlo. Trenéři chtěli, abych šel chytat, když se budu cítit. Vím, že to ještě není na 110 procent, ale cítil jsem se, tak jsem tam vlezl, protože nejvíc vám pomůže z přechodu z úzkého na široké hřiště zápas.

Za brankou jsem zahlédl fanoušky s vaší jmenovkou.

To byl mladý kluk z Boleslavi, kterého znám, když jsem tam chytával. Jsem rád, že přijel a povzbudil mě. Byl tady taťka s bráchou, přítelkyně s rodiči a kamarádi. Škoda, že tady nemohla být mamka, která je na dovolené.