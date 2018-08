Čerstvý ženáč Rittich: Nejdřív jsem byl nervózní já, pak nevěsta

Ten údaj ho hodně zaskočil.

Když si Rittich na internetu našel, kdy se má dostavit k soudci, zatrnulo mu. Vždyť já mám 28. července svatbu, proběhlo mu hlavou.

Termíny arbitráže - slyšení, kde se rozhoduje spor mezi klubem NHL a hokejistou o výši gáže - jsou neměnné. „S agentem nám bylo řečeno, že s tím hýbat nejde."

Pětadvacetiletý gólman náhle musel počítat s nejdivočejším scénářem. S odletem do Severní Ameriky v den, kdy měl udělat zásadní životní krok. „To po mně původně chtěli. Naštěstí pak souhlasili s tím, že bych vše absolvoval telefonicky,“ popisuje Rittich.

Diskomfortní situaci za pět minut dvanáct zažehnala dohoda s Calgary. „Strašně se mi ulevilo. Už jsem byl dost nervózní,“ neskrývá. Od chlapa, který na ledě i v civilu působí jako netečný kliďas, to zní skoro děsivě.

Na konci července muselo u vás doma být dost veselo, že?

No naštěstí moje paní zvládala přípravy na svatbu dobře. Začala být nervozní až dva tři dny před obřadem. Ve stejné době jsem se já dohodl na nové smlouvě a mohl jsem se trochu uklidnit. Tu nervozitu jsme si tak nějak prohodili. (smích)

V červnovém rozhovoru pro MF Dnes jste řekl, že se nechystáte na žádnou dovolenou a že budete jen trénovat. Platilo to i pro svatební cestu?

To ne, svatební cestu jako dovolenou neberu. Byla krátká, jen prodloužený víkend v Paříži. Od pátku do neděle. Znáte to, trošku romantika. Každopádně do tréninkových jednotek mi svatební cesta vůbec nezasáhla.

Když už jsme u tréninku. Plánoval jste, že budete zvedat „hodně železa“. Jak vám to v posilovně jde?

Jo, až překvapivě dobře. Pustil jsem se do toho poctivě. Snažím se na sobě makat, abych byl připravený ještě lépe než loni. Chci zesílit a také bych byl rád v brance o kus rychlejší.



Trénujete doma v Jihlavě. Slýcháte fórky o tom, že hrajete NHL?

Teď jsme jezdili s Tomášem Čachotským (jihlavským kapitánem) nájezdy a pár mi jich dal, tak pak mě hecoval, abych v Calgary řekl, že pro ně mám šikovného leváčka. Nevím, jak by mu to v jeho věku šlo, když celá NHL omlazuje. (smích)

Když si ve vzpomínkách přehrajete minulou sezonu, jaký moment se vám jeví jako nejsilnější?

Silných okamžiků bylo hodně. Ale asi nejvíc budu vzpomínat na to, jak mě povolali do hlavního mužstva a já hned vyhrál zápas. Bylo to hodně hektické a naštěstí všechno dobře dopadlo.

To je ta story, kdy jste poté mrzl v Calgary v saku?

To je přesně ono. Když jsem po vítězství doletěli do Calgary, tak všichni měli kabáty a já jen sako. Půjčil jsem si od spoluhráče Marka Jankowského kabát, abych vůbec mohl ven. Pak jsem šel všechno dokoupit.

Podepsal jste jednocestný kontrakt za 800 tisíc dolarů. Počítáte s tím, že budete dvojka?

Ne, takhle já nepřemýšlím. Nemám nic jistého, může se stát ještě cokoliv. Jdu do Ameriky s tím, že budu tvrdě makat v předsezonním kempu a dál se uvidí. Chtěl bych odchytat co nejvíc zápasů.

Dál budete mít za konkurenta Mikea Smitha. To díky němu hrajete tak dobře holí?

Je pravda, že v Čechách hra hokejkou zase tak nefrčí, a tak si myslím, že jsem se zdokonalil až za oceánem. Určitě mi pomohlo, že jsem se mohl učit od Mika. Vždyť on je v práci s hokejkou nejlepší na světě. Mám štěstí, že jsem s ním v jednom týmu. Učím se od něj toho spoustu, nejen hru holí, ale nejrůznější detaily, které pak rozhodují.

Střídání gólmanů Calgary: odchází Mike Smith (vlevo), na led míří David Rittich.

Smith je známý bouřlivák. Vy působíte klidně, ale už jste také stihl rozbít hokejku v zápase proti Edmontonu. Jste si povahou podobní?

Řekl bych, že ano. Mike je v kabině skvělý kluk a i na ledě bývá dlouho klidný. Pak to v něm někdy bouchne a je to. U mě platí to samé. Zůstávám v klidu, najednou sepne elektronka a já vypustím emoce.

Máte za sebou 22 zápasů v NHL. Už víte, jak v ní proti střelcům uspět?

Naučil jsem se být trpělivější. V tom mi pomohlo i sledování Mika. Nesmíte dělat zbytečné pohyby, být zbrklý.

Jonathan Quick z Los Angeles říká, že v NHL musíte odhadovat, kam střela půjde.

S tím se určitě dá souhlasit. Sledujete hráče a snažíte se vystihnout, kam vystřelí. Musíte si vyhodnotit ve zlomku sekundy spoustu věcí - odkud najíždí, na jakou stranu má hokejku, jak je sklopená. Zároveň řešíte, jestli dobře stojíte, hlídáte si tyčku, nemáte kolem sebe volná místa. Je to taková alchymie.