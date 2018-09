Chomutovský Skokan: Jsme bojovníci. I Kometě jsme se dostali pod kůži

Jaká byla premiéra?

První zápas bývá těžký na psychiku, nohy nejdou vůbec, led je těžký. Máme plno nových mladých hráčů, trošku byla nervozita. Vstoupili jsme do zápasu zle, možná přemotivovaností. Ale jsme silný kolektiv, charakterově máme hodně bojovníků. Věřili jsme si.

Co rozhodlo?

Trošku chyby v oslabeních, zbytečné. Brno má velkou kvalitu a hráče, kteří si puk umí hodit. Někdy nás přehrávalo. Zápas byl ale celkově vyrovnaný, my hráli poctivě, dodržovali jsme systém a dokázali jsme dvougólovou ztrátu vymazat. Rozhodl až konec a přesilovky.

Loni jste Kometu čtyřikrát porazili, věřili jste si o to víc?

Je nová sezona a máme úplně jiné mužstvo. My si věříme hlavně doma, kde jsme silní, hrajeme agresivní hokej plný bojovnosti.

Byl po první třetině v šatně průvan? Ztráceli jste 0:2 a mohli jste i víc.

My nehráli špatně, jen jsme dostali zvláštní góly. I trenér říkal, že nehrajeme špatně. Jen se musíme víc srážet, hrát nepříjemný hokej, dostat se soupeři víc pod kůži. Nemáme střelce, odešel Vondrka, většina chlapů v kabině jsou bojovníci. Musíme hrát jednoduše, tlačit se do brány. A být ukáznění, což se nám nepovedlo a stálo nás to zápas.

Jak na vás mistr působil?

Je to mistrovský tým, hrají dlouho spolu, kádr se moc nezměnil. Naopak přišlo ještě pár kvalitních posil. Umějí dobře kombinovat, mají sílu.

Zato vás kdekdo odepisuje. Motivuje vás to?

My víme, že nás všichni odepisují, ale vážně máme mužstvo bojovníků a nevzdáme se. Systém trenéra Růžičky znám už poslepu. Budeme hrát svůj nepříjemný hokej a uděláme všechno, abychom pod sebe dostali čtyři mužstva. Mít hvězdy jako Brno, nehrajeme defenzivně. Jenže nám chybí střelec, tolik nám to nelepí, proto musíme vycházet z obrany.

Vy a Klhůfek jste ztrátu vymazali, ale pak jste oba byli vyloučení a Brno rozhodlo.

Já udělal dva fauly. Při prvním šel puk po mantinelu, otočil jsem se, zády jsem nechtíc bouchl hráče do hlavy a on s ní mává jak na 1. máje. To se nedělá, nelíbilo se mi to. Pak jsem zatáhl hráče při přečíslení tři na jednoho.

Už v neděli hrajete v Hradci Králové. Co den, to zápas, jaké to bude?

Momentálně je lepší, že to bude hned druhý den, protože nám půjdou lépe nohy a budeme rozehranější. Určitě budeme lépe bruslit.