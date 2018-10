Olomoucký obránce Škůrek remízu nedopustil: Byla by to zbytečná ztráta

Po vítězství 4:2 poskočili kohouti na šesté místo.

Byla to dřina, že?

Určitě byla, bušili jsme na ně celý zápas, ale měli to hodně zavřené v jejich pásmu. Naštěstí se to ve třetí třetině zlomilo.

Díky vaší přesné ráně zápěstím.

Potěšilo mě to, střelu gólman neviděl. Je to má první branka letos, takže mi to dodá sebevědomí. Hlavní je, že jsme zvládli utkání.

I přes jednoznačný herní obraz jste dovolili Perretovi dvě totožné gólové teče.

Dali dva stejné góly. Dokonce si pamatuji, že loni nebo předloni jsme dostali takové góly čtyři. Hlavně že nás to nepoložilo, ukázala se síla mančaftu.

Proč jste se dlouho nemohli prosadit?

Neměli jsme dorážky, to nám dělá problémy už delší dobu. Naštěstí jsme byli trpěliví a v závěru se to zaslouženě zlomilo.

Pardubice hrály hodně do těla. Měli jste s tím potíže?

Byli jsme na to nachystaní a myslím, že jsme to nijak nepocítili. Možná tam byly nějaké věci po odehrání, ale nenechali jsme se rozhodit.

Chyběl vám zraněný kapitán Vyrůbalík. Bylo to v defenzivě znát?

Bylo samozřejmě cítit, že nehrál, ale Jirka Ondrušek ho zastoupil dobře, dokonce skóroval a nakonec jsme to zvládli.

Byla by to zbytečná ztráta, kdybyste nebrali všechny body?

Určitě byla, ale taky nám mohli ve druhé třetině dát gól z brejku, třeba na konci, kdy jeli sami na bránu. Tlačili jsme je celý zápas, a pokud bychom nevyhráli, tak by nás to stálo hodně psychických sil.

Co říkáte na technický gól Irgla, který potvrdil vaši výhru?

Taková jsou pravidla, ale nepamatuji si, že bych se s tím setkal. Každopádně nám gól pomohl.