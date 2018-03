V Olomouci to bude zase boj o každý kus ledu, míní plzeňský Stach

V pondělí a v úterý se pokračuje na hanáckém ledě.

„Je to úleva. Za stavu 0:2 na zápasy už by to pro nás bylo hodně nepříjemné. Ale pořád je to jen jeden krok v sérii,“ uvedl 26letý Stach.

V čem jste se zlepšili oproti prvnímu utkání série, které jste ztratili po samostatných nájezdech?

Myslím, že jsme k tomu všichni od první minuty přistoupili lépe. A zaslouženě vyhráli. Ale i tak to bylo vyrovnané. Rozhodli jsme v závěru, za stavu 2:2 jsme měli velký tlak a jsem rád, že jsme dali třetí gól.

Myslíte, že jste byli po delší herní pauze rozehranější než ve čtvrtečním prvním zápase?

Je to možné. Ale ta série je moc těžká. Olomouc nemá moc střel, ale když už se dostane do zakončení, je to vždycky strašně nebezpečné. Musíme si dávat velký pozor, protože ten jejich systém je dokonale propracovaný.

Dnes vám hodně pomohly dva góly Milana Gulaše, ten druhý byl vítězný. Je pro vás moc důležité, že se po zranění kolena dokázal dát včas dohromady?

Je to obrovské plus. Milan nás táhl celou základní část a jsme moc rádi, že ho máme.

Vy jste se trefil do prázdné branky při power play Olomouce, ale už předtím jste měl ve třetí části možnost skórovat při trestném střílení. Proč to nevyšlo?

Ve čtvrtek jsem při nájezdech překonal Konráda střelou pod horní tyč. Teď jsem si myslel, že on bude čekat podobné zakončení, že udělám to samé. Asi to tak i bylo, jenže já jsem pak po kličce nedokázal zvednout ideálně puk a trefil jeho lapačku. Škoda.

Trenéři říkali, že po prvním utkání měli s některými hráči i osobní pohovory. To se týkalo i vás?

To nechci moc rozebírat. První zápas jsme nezvládli, ale v play off není čas na velké řeči. Snažili jsme se co nejlépe připravit na druhé utkání a vyšlo to.

Ale znovu to byla velká bitva...

Olomouc hraje svůj systém perfektně. A je frustrující, když vám hned z první střely dá gól. Jsou nebezpeční a my je nesmíme takhle pouštět do rychlých protiútokù. Naštěstí jsme to nakonec zvládli.

Jak budou vypadat další dva zápasy v Olomouci. Myslíte, že oni změní styl hry?

Nemyslím si to, bude to stejné jako teď. Je to vyrovnané, nemůžeme čekat, že jeden nebo druhý tým vyhraje o pět gólù. Bude to zase boj o každý kousek ledu. Dnes musím poděkovat i našim fanouškům. Přišlo jich přes sedm tisíc, atmosféra byla skvělá. I to nás hnalo k výhře.