Nevyužitá přesilovka rozhodla, mrzí plzeňského Stacha zahozená šance

„Puk šel do branky, jenže on mi tam ještě strčil hokejku. A já trefil jediné místo, kam s ní dosáhl,“ povzdychl si po porážce 2:3 v prodloužení šestadvacetiletý Stach.

Bylo to v dlouhé přesilovce pět na tři. Klíčový moment zápasu?

Určitě, tahle pasáž to rozhodla. Bylo nějakých deset minut před koncem, oni by to pak museli otevřít, víc útočit a třeba by přišly další šance. Říká se, že nevyužitá přesilovka pět na tři se nepromíjí, dnes to bohužel byla pravda.

Měli jste v zápase celkem 43 střel. V čem byl problém, že jste neskórovali víckrát?

Celý zápas byl o tom, jestli dáme gól. Těch šancí bylo strašně moc. Já tam měl prázdnou branku a nic, to se mi letos stalo už asi potřetí.

Nezkusíte vyměnit hokejku?

Já ji právě dnes změnil... Takže to budou ruce. (hořký úsměv)

Chytal pardubický gólman Kacetl tak výjimečně?

Chytal výborně. Ale je to o nás, my jsme nebyli schopní šance proměnit a bylo jich moc. Střel jsme měli hodně, v tom problém není. Ale asi musíme stát ještě víc před brankou, domlátit to tam nějak silou.

V závěru tam bylo dost tvrdých soubojů, bolel ten zápas hodně?

Bylo to tvrdé. Ale já myslím, že sem budou jezdit skoro všechny týmy bránit a čekat na brejky. Pardubice měly v první půli jen čtyři střely, jenže všechny nebezpečné. Bylo to agresivní, ale takových zápasů bude spousta.

Deset bodů po šesti kolech. Jak hodnotíte začátek sezony?

Mohli jsme mít bodů určitě daleko víc. Vyloženě špatný zápas tam nebyl. Ale zatím nedáváme tolik gólů, když tedy nepočítám minule Chomutov.