Co se povedlo jim tady, můžeme zvládnout my u nich, věří plzeňský Stach

I tenhle moment z druhého semifinále, které mistrovská Kometa ovládla poměrem 4:1, je jednou z příčin, proč si obhájce titulu z Brna odvezl dvě výhry. Čiliak trápí střelce Škody a král základní části je v úzkých.

Je gólman Brna tak výjimečný?

Chytá skvěle, je v laufu. Ale doufáme, že na něj vyzrajeme na jejich ledě. Musíme. Šancí máme dost.

Ani v jednom utkání jste nevstřelili gól jako první. Odvíjí se od toho dění na ledě?

Je to určitě hodně o prvním gólu. Ve druhém zápase jsme měli dost šancí, ale nedali nic. Já sám tam měl šancí tak na tři utkání, bohužel mi tam nic nespadlo. Ale je to pořád 0:2 na zápasy. Stejně jako oni uspěli dvakrát tady, může se to samé povést nám u nich. Musíme se snažit jít hlavně do vedení, to je základ.

Ve druhém utkání jste za stavu 0:1 hráli ve třetí třetině přesilovku. Místo vyrovnání ale přišel brejk a zlomový gól. Co se tam stalo?

Přesilovky se nám zatím nedaří. Oni tam mají dva hráče na vrchu a číhají. Zase jsme si dali křížnou přihrávku, ta proletěla až k mantinelu a byl z toho brejk...

Jste v těžké situaci. Jak udržet v kabině bojovného ducha, nezlomit se?

Nemáme hlavy dole. Hraje se to na čtyři výhry, nic není hotové. V Brně klidně můžeme vyhrát my a bude to zase otevřené. Myslím, že výkon to od nás nebyl špatný. Ale je fakt, že lepší je někdy hrát blbě a vyhrát, než naopak.