Forsbergova klička a... Nic. Gólman věděl, co udělám, litoval Stach

Nechtělo to tedy jinou variantu?

No, já si právě říkal, že si bude myslet, že si to netroufnu. Scházelo málo, ale ustál to, nechal tam natažený beton.

Před Štědrým dnem jste prohráli na nájezdy v Mladé Boleslavi, teď znovu. Nesedí vám?

To bych neřekl, je to jen náhoda. Já osobně je jezdím rád, bohužel, ještě jsem v nich gól nedal... (pousměje se). Ale je to vždycky loterie. My si na ně i věříme, teď to nevyšlo.

Bylo těžké překonávat důraznou pardubickou defenzívu?

Oni přijeli hlavně bránit, to bylo vidět od začátku. My jsme si jen museli dávat bacha na jejich protiútoky. Z naší strany to ale nebylo ono, nemělo to drajv. Asi se to lámalo už v první třetině, kdy jsme je jasně přestříleli a měli dost šancí. Kdybychom jim tam dali tři góly, bylo to jiné. Ale jak dokázali vyrovnat na 1:1, začalo se to tahat.

Vy sám jste měl v utkání několik dobrých možností.

Byly tam tak tři šance, ze kterých bych měl dát gól. Jenže dneska bych netrefil ani stodolu...

Hrají teď na vás soupeři jinak než na začátku sezony?

Asi jo. Už tady málokdo vsadí na otevřený hokej, to by nedopadlo dobře. Pardubicím to dnes vyšlo.

Překvapila vás návštěva? Na Štěpána přišlo v Plzni na hokej přes sedm tisíc lidí.

Tolik jsem určitě nečekal. Myslel jsem, že ještě budou jíst cukroví a koukat na pohádky. Jsme moc rádi a věřím, že chodit budou dál.

Už ve čtvrtek jedete do Chomutova, v sobotu do Plzně přijede Jihlava. Je to na konec roku hodně náročné tempo?

V lize se to musí nahrát před olympijskou pauzou, proto je to takhle rychlé a my s tím musíme počítat. Já věřím, že i v tyhle termíny si lidi na zimáky cestu najdou. My si zítra odpočineme, ráno vyjezdíme na ledě a pozítří do toho zase půjdeme.