Před Vánocemi musíme vyhrát, burcuje pardubický Tomášek

„Řídil jsem se podle doktora a svých pocitů a měl jsem dostatečný čas na to, abych se na Vítkovice připravil. Minusem byla jen herní praxe, kdy jsem vynechal pět zápasů,“ poznamenal 21letý útočník.

Kouč Miloš Holaň před zápasem říkal, že je z vašeho pohybu na ledě poznat, jak jste na utkání nabuzený. Zápasové tempo je však něco úplně jiného než tréninkové. Jak jste se tedy ve Vítkovicích cítil?

Zaprvé Vítkovice výborně nastoupily, prostě nás tím „opařily“. Abych se přiznal, první třetinu mi trošku trvalo se do toho dostat. Ale problém nebyl ani tak v bruslení, spíš v herním rozhodování. Když k tomu připočtu ten nástup Vítkovic, chvilku jsem si zvykal. Druhá i třetí část utkání už byly lepší, na puku jsem byl sebevědomější. Šlo o to, dostat párkrát tělo a být v pohodě. Jsem rád, že ten zápas mám za sebou. Škoda jen, že jsme nevyrovnali.

Kde vidíte důvody nepříznivého výsledku 0:2?

Na začátku jsme mohli dostat i víc gólů, tam nás přebruslovali. Po té pauze jsme nebyli tak „ready“. Ale pak jsme měli šance, byla škoda, že jsme je nevyužili. Protože postupně jsme se Vítkovicím vyrovnávali, až jsme je párkrát ve třetí třetině dokázali zamknout v pásmu. Slibné příležitosti byly, ale bohužel jsme s nimi nenaložili dobře, nebo je podržel brankář Bartošák. Pak přidali pojišťovací branku a už to bylo těžké. Ale bylo to hratelné, chtělo to tam „dorvat“.

V dalším utkání máte jihlavskou Duklu. Na tu se vám osobně letos docela daří, v prvním vzájemném zápase (7:5) jste jí dal dva góly, ve druhém proměnil vítěznou penaltu na 3:2...

Asi jo, jenže každý zápas je fakt jiný. Občas si hráč myslí, že mu to proti někomu jde, a pak přijde zápas, kdy to je špatné. Nepřemýšlím o tom. Budu se snažit vrátit ke své hře a pomoci týmu. Tři body doma před Vánocemi budou velmi důležité, chceme je.

Co by na Jihlavu mělo platit?

Doma hrajeme dobře, jsme agresivní, pomůžou fanoušci. Když je párkrát zamkneme ve třetině a půjdeme do brány... Oni jsou hodně urputný tým, dobře bruslí, jsou nepříjemní v soubojích. Buď to chce využít přesilovku, nebo tam něco dotlačit při hře pět na pět. Nesmíme je k ničemu pouštět a sami musíme ještě přidat. Máme za sebou zápas po pauze, který nebývá v úplně maximálním tempu, takže teď na ně musíme vlítnout a jít si pro vítězství hned od začátku.

Pět gólů doma už byste asi Jihlavě znovu dopřát nechtěli.

Začátek byl tehdy výborný, ale pak je třeba hrát opatrně, trochu s rozvahou. Nemusíme nikam hnát. Tam jsme udělali velké chyby. Ale mužstvo se tímhle učí a věřím, že už lépe víme, co v některých situacích udělat. Je na to třeba dávat pozor. Přál bych si ten stejný začátek, a pak to jenom zlepšit.