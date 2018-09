V ničem nevynikám, říká útočník Tůma. I tak v Litvínově zaujal

„Jo, takhle to bývá, jestli oni mi to nepřipisují,“ směje se posila z Kladna. „Jsem kluk z první ligy. Já si vlastně nemyslím, že bych měl nějaké přednosti, že bych byl rychlý, top střelec nebo nahrávač. Ani technik nejsem a rozrážet s někým mantinely taky neumím. Pan Šlégr má pravdu.“

Kdyby měl Tůma prodávat sám sebe, po tomhle autohodnocení by ho asi nechtěli ani na rybníce, jenže on Litvínov zaujal. Patřil k nejproduktivnějším hráčům první ligy v trikotu Ústí i Kladna, s 23 góly byl loni třetí nejlepší střelec základní části.

„Poslední čtyři roky jsem dával celkem dost gólů, ale v první lize. Uvidíme, jak to bude fungovat v extralize. Ta je kvalitou výš,“ uvědomuje si střelec, jenž si během letní přípravy připsal v šesti zápasech za Litvínov jeden gól a jednu asistenci.

Než chemikům kývl, řešil také jiné nabídky. „Chtěli mě do první ligy i slovenské extraligy, ale já chtěl už jít nahoru, do české extraligy. Splnit si sen. Ve hře byly Pardubice, rozhodl jsem se pro Litvínov, protože jsem z Ústí, je to kousek a znám tu hodně kluků včetně kamaráda Petráska. Je to pro mě lepší, než jít někam do neznáma.“

Ač o Tůmu stálo plno klubů, sám svoji minulou sezonu nepřeceňuje. „Perfektní nebyla, dobrá ano. Teď je mi 27 a doufám, že už jsem snad připravený na extraligu,“ věří útočník, jenž v posledním roce nosil v Kladně kapitánské céčko na dresu. „Ale byl jsem jen takový poloviční kapitán, střídali jsme se Strnadem. Takhle to tam rozhodl trenér Hořava a nikdo s tím neměl problém.“

I pro Tůmu byl zážitek potkat se v Kladně na ledě i mimo něj s velikánem Jaromírem Jágrem.

„Když se zranil, radil nám ze střídačky ohledně konkrétních situací, jak bychom měli hrát na některé beky. Brali jsme to tak, že za námi stojí nejlepší český hráč historie, legenda. Pro rady jsme si chodit nemuseli, sám nám je dával, snažil se pomoct. Hodně se nám věnoval, stejně jako trenéři Hořava s Paterou.“

V baráži o extraligu pak kladenští Rytíři coby outsider dlouho trápili favority včetně Litvínova. „Bojovali jsme až do předposledního zápasu. I když jsme nakonec nepostoupili, mohli jsme být spokojení. Zvlášť s tím týmem, co jsme měli proti ostatním soupeřům.“

Zatímco 187 centimetrů vysoký útočník po sezoně stejně zamířil do extraligy, jeho dlouholetý parťák z formace Jan Kloz musí na svou šanci dál čekat. Sáhly po něm prvoligové Litoměřice.

„Hráli jsme spolu čtyři pět let, byli jsme na sebe zvyklí. Bylo by fajn, kdybychom spolu pokračovali dál. Ale nezáleží to na mně. Co mě se týká, tak doufám, že to bude moje první celá extraligová sezona a že bude úspěšná týmově i osobně. Věřím, že už si snad baráž nezahrajeme a budeme bojovat aspoň o předkolo play off,“ přeje si střelec.

Verva odstartuje extraligu v pátek v Mladé Boleslavi, v neděli hostí Zlín. „Nemáme špatný tým. Není to jen o jménech. Pamatuju, že na Spartě jsme hráli play out, a to tam byly hvězdy z NHL. Je to o psychice. Jak začneme sezonu, tak ji dokončíme,“ usmál se Tůma. Tak snad se start povede.