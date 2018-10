Denis a Jakub. Bratři Kindlové pomohli Plzni srazit Mladou Boleslav

„Nepamatuji si, že bychom se s bráchou trefili v jednom utkání. Vážíme si toho, že jsme se oba prosadili. A snad to nebylo naposledy,“ mínil po utkání 26letý Denis Kindl.

Při vašem gólu jste měl jednoduchou úlohu, puk se k vám odrazil od zadního mantinelu před odkrytou branku. Snadná práce?

Také jsme si pak s Krtkem (Ondřejem Kratěnou), který v přesilovce střílel z kruhu, řekli, že to byla pěkně nacvičená akce...

Tentokrát to od vás ale nebyl takový útočný „lauf“ jako v předchozích domácích zápasech. Hráli jste opatrněji?

Spíš nám teď tolik nejde rozehrávka, zbytečně si to komplikujeme. Pak se nedostaneme v útočném pásmu do takového tlaku. Na tom musíme zapracovat. Dnes jsme si v první třetině pomohli góly v přesilovkách, ale v té druhé jsme vypadli z role.

Za stavu 2:1 měla Mladá Boleslav spoustu šancí. Byl klíčový moment, když jste tuhle pasáž ustáli?

Myslím, že celou druhou část byli lepší, hlavně poslední minuty. Frodlík tam předvedl skvělé zákroky, díky němu jsme udrželi těsné vedení. A myslím, že velkou roli pak hrál bráchův gól ve třetí třetině. Uklidnili jsme se.

V úterý vás doma čeká zápas v Lize mistrů proti Banské Bystrici. Už máte jistý postup ze skupiny, bude složitější se motivovat?

Pořád jde o prestiž. I tohle je soutěž, ve které chceme udělat co nejlepší výsledek. A pořád máme na čem pracovat, každý takový těžký zápas nám může jen prospět.

Vnímáte tam i česko-slovenskou rivalitu?

Těžko říci. To spíš oni ještě mají nějakou naději na postup, dají do toho všechno a budou u nás chtít uspět. Ale my doma, už kvůli lidem, kteří nás přijdou podpořit, rozhodně nechceme prohrát.