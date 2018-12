Už si zasloužíme nějaký šťastný odraz, říká pardubický Kusý

„Jsem zklamaný. Prohráli jsme, přišli jsme o další body...,“ hledal 21letý Kusý po již desáté porážce Pardubic v řadě obtížně slova.

Na tým, který je už tak v pořádné kaši, se podle něho ještě nalepila smůla v koncovce. „Nějaký odražený puk, lehký gól si zasloužíme,“ myslel si Kusý. „Pomohlo by to.“

Místo takového momentu však Pardubičtí počítali tyčky, jednou hosté na poslední chvíli uklidili puk do bezpečí, když spadl do brankoviště za záda gólmana Mountfieldu Maxwella, jindy zase Dynamo nedokázalo najít síť odkryté branky...

„Je to škoda,“ smutnil Kusý. „I já jsem dal ve třetí třetině tyč. Kdybych tam snížil na 2:3, dalo by se s tím pořád něco dělat,“ přemítal.

Takhle pardubické fandy potěšil j enom jeho švih „pod víko“ ze třetí minuty, na který mu přihrával další benjamínek v mužstvu Machala.

„Předtím jsme dobře forčekovali ve středním pásmu a ujeli dopředu. Já to dal Machymu na brusle, ale hezky mi to vrátil. Pak už jsem čekal jen na to, až se Maxwell pohne a poslal jsem to nahoru,“ popisoval svůj druhý gól v sezoně.

Kusý si jím možná trochu zvedl sebevědomí, faktem však je, že psychika týmu je hodně dole.

„Všichni máme v hlavě, že se nedaří,“ připustil forvard. „Ale zatím nevíme, jak z toho ven.“

Dobře si uvědomuje, že dosavadních 21 bodů třináctého Dynama v tabulce je zoufale málo.

„Ale půlka sezony je ještě před námi, něco se s tím dělat dá. Po příchodu nových trenérů z toho mám dobrý pocit. Musíme si ještě říct, co a jak, máme víc než týden na to, abychom hru vypilovali,“ řekl.

Pardubický talent Denis Kusý otvíral účet derby s Hradcem. Na body to však (znovu) nestačilo.