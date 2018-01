Voráček byl u dvou gólů v síti Mrázka, gól slavili i Simon a Sobotka

Ve svých posledních dvou startech odcházel brankář Petr Mrázek jako vítěz a navíc vždy s vychytanou nulou. Nejprve vynuloval 14. ledna po výsledku 4:0 Chicago a následně v pondělí uspěl 3:0 na ledě New Jersey. Dohromady v obou duelech pochytal 64 puků a po skvělých výkonech dostal od trenérů Detroitu důvěru i hned následující den.

V úterý Red Wings na svém ledě přivítali Philadelphii. Mrázek sice opět nezklamal, ale mezi hvězdy zápasu se tentokrát zařadil jiný Čech. Byl jím jasný lídr krajanů v NHL Jakub Voráček. Po čtyřech startech bez bodu se připomněl bilancí (19:18, 1+1, +/-: 0, 2 střely) a výrazně se tak zasloužil o remízu 2:2 po řádné hrací době. Zámořští novináři jej zvolili druhou hvězdou večera.

V prodloužení rozhodl už po pouhých 27 vteřinách hry hostující útočník Travis Konecny. Mrázka, 28 zákroků proti 31 střelám, pokořil prudkou ranou švihem z pravého kruhu. Výhru za Flyers kromě Voráčka slavil i obránce Radko Gudas (18:57, -1, 2 střely), jenž zůstává bez vyloučení už v devatenáctém duelu za sebou.

Michal Neuvirth byl jen na střídačce a kryl záda jedničce Brianu Elliottovi (19 zákroků proti 21 střelám). Ohrozil jej i domácí Martin Frk (7:50, +1, 1 střela), jenž se během deseti střídání dostal do jednoho zakončení.

Podobně jako Voráček se ve stejný hrací den dostal v hlasování novinářů mezi tři hvězdy utkání i Dominik Simon (10:52, 1+0, +1, 3 střely). Český útočník, jenž se po povolání z farmy chytl velké šance při nasazování do elitního útoku Pittsburghu po bok hvězdného Sidneyho Crosbyho, se svým druhým zásahem sezony v úterý podílel na výhře 3:1 nad Carolinou.

Bodování Čechů v NHL 1. Voráček (Philadelphia) 48/55 (9+46)

2. Pastrňák (Boston) 46/45 (20+25)

3. Palát (Tampa) 46/30 (8+22)

4. Hertl (San Jose) 47/28 (13+15)

5. Krejčí (Boston) 28/24 (8+16)

6. Faksa (Dallas) 48/23 (12+11)

7. Sobotka (St. Louis) 50/23 (9+14)

8. Kaše (Anaheim) 33/22 (12+10)

9. Vrána (Washington) 47/17 (10+7)

10. Frk (Detroit) 39/17 (8+9)

Hosty v 28. minutě poslal do trháku Derek Ryan. O pouhou minutu později však srovnal zmiňovaný český útočník poté, co zatáhl puk do útočného pásma a střelou přes obránce z pravého kruhu vymetl horní roh brány Cama Warda. Uběhla jen další minuta hry a Penguins slavili obrat. Svou premiérovou trefou kariéry v NHL jej zařídil útočník Jean-Sabastien Dea. Ve třetí třetině pak vývoj už jen pojistil Jake Guentzel.

Tři hvězdy zápasu byly vyhlášeny v následujícím pořadí: 1. Dea (1+0), 2. Casey DeSmith (34 zákroků proti 35 střelám), 3. Simon (1+0). Penguins tak k poslední výhře na místo hvězd Crosbyho či Malkina dovedli především z farmy povolaní hráči.

Vydařené výkony českých útočníků v úterý v NHL potvrdil i Vladimír Sobotka (17:40, 1+0, +1, 4 střely), který byl prvním střelcem St. Louis u domácí výhry 3:0 nad Ottawou. Novináři jej zvolili dokonce první hvězdou před bezchybných brankářem Carterem Huttonem (25 zákroků) a ruským kanonýrem Blues Vladimirem Tarasenkovem (1+0).

30letý rodák z Třebíče se své 9. trefy sezony dočkal v 17. minutě, když se po vysunutí od Braydena Schenna dostal v útočném pásmu ke střele přes obránce z prostoru mezi kruhy. Stav 1:0 vydržel až do třetí třetiny, v jejímž průběhu Blues pojistili zisk dvou bodů Tarasenko a Schenn. Vítězství slavil i Dmitrij Jaškin (15:35, +/-: 0, 3 střely), za hosty kvůli zranění v horní části těla tentokrát nenastoupil nováček Filip Chlapík.

Prosadil se i druhý nejproduktivnější Čech probíhající sezony, David Pastrňák (16:16, 0+1, +/-: 0, 1 střela). Asistencí přispěl k rozdílové brance Bostonu na 3:2, o kterou se v 40. minutě domácího duelu s New Jersey postaral parádní akcí Brad Marchand. Bruins ale v utkání dvakrát prohrávali. V první třetině zasypali hosté bránu Tuukky Raska 20 pokusy. Jednou asistencí se o úvodní náskok Devils zasloužil i forvard Pavel Zacha (17:07, 0+1, +1).

Dvěma góly ze závěru druhé dvactiminutovky ovšem domácí výsledek otočili a prodloužili tak svou bodovou sérii už na sedmnáct navazujících startů. Kromě zmiňovaného Marchanda se v přesilovce z 33. minuty prosadil ještě Patrice Bergeron. Druhý Čech v sestavě vítězů, centr David Krejčí (17:47, +/-: 0, 2 střely), tentokrát nebodoval.

Boston se radoval z bodového zisku posedmnácté za sebou, hokejistům Colorada naopak skvělá série skončila. Po deseti navazujících triumfech Avalanche v úterý narazili na přemožitele, když v Montrealu podlehli 2:4. V dresu kanadského celku řádil především útočník Jonathan Drouin (1+2). U finální čtvrté pojistky domácích z 59. minuty v podání Brendana Gallaghera asistoval Tomáš Plekanec (15:40, 0+1, +/-: 0, 2 střely). V obraně Canadiens nechyběl Jakub Jeřábek (16:15, +/-: 0, 1 střela).

Nedávné domácí zaváhání s vedoucím celkem Západní konference Vegas si hokejisté Tampy Bay vynahradili v úterý na ledě dalšího předního celku Západu. Nad Nashvillem totiž dokázali po prodloužení zvítězit 4:3 a se ziskem 69 bodů se udrželi na čele soutěže poté, co ve stejný hrací den slavili výhru i zmiňovaní konkurenti z Vegas (68 bodů po triumfu 6:3 nad Columbusem). Lightning, kterým kvůli zranění chybí Ondřej Palát, nejprve v 58. minutě trefil vyrovnání na 3:3 kapitán Steven Stamkos a v 62. minutě završil vítězný obrat Yanni Gourde. Na výsledku se podílel i obránce Andrej Šustr (14:49, +/-: 0, 1 střela).

Do zápasu mezi Dallasem a Floridou nenastoupili bývalí dlouholetí spoluhráči z Arizony Martin Hanzal a Radim Vrbata. Prvně jmenovaného centra čtvrté řady Stars vyřadilo zranění a Vrbata tentokrát zůstal jen mezi náhradníky Panthers a sledoval debakl svých barev 1:6. Utkání provázela celá řada šarvátek a pěstních soubojů, do kterých se hned dvakrát zapojil i jediný aktivní Čech v zápase Radek Faksa. Poprvé v 6. minutě shodil rukavice proti Michealu Haleymu a v 15. minutě se pustil ještě do Dereka MacKenzieho.

Výsledky:

San Jose Sharks San Jose Sharks : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 4:5P (1:3, 2:0, 1:1 - 0:1) Góly:

19:14 Pavelski

29:38 Couture (J. Ward, Dillon)

33:25 Tierney (J. Thornton, Burns)

55:20 Meier (Vlasic, Pavelski) Góly:

00:18 Perreault (Ehlers, Little)

04:32 Armia (Copp, Trouba)

11:56 Little (T. Myers, Perreault)

51:38 Armia (B. Tanev, T. Myers)

60:18 Little (Byfuglien, Ehlers) Sestavy:

Dell (Grosenick) – J. Ryan, Burns, Vlasic, Braun, Dillon, DeMelo – Meier, J. Thornton, Pavelski – Hertl, Couture, Labanc – Bødker, Tierney, M. Karlsson – Goodrow, J. Ward, Hansen. Sestavy:

Hellebuyck (Hutchinson) – Morrissey, Trouba, Enström, Byfuglien, D. Kulikov, T. Myers – Connor, Wheeler, Laine – Perreault, Little, Ehlers – B. Tanev, Copp, Armia – Daňo, Hendricks, Roslovic. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Walsh, Furlatt – Wheler, Shewchyk Počet diváků: 17 237

Vegas Golden Knights : Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 6:3 (1:1, 3:1, 2:1) Góly:

08:22 W. Karlsson (Engelland, Marchessault)

27:59 C. Miller (Schmidt, Marchessault)

29:47 Hunt (Theodore, Neal)

32:15 Neal (Haula, Perron)

49:21 W. Karlsson (Theodore, Hunt)

58:58 Haula (Perron, Hunt) Góly:

15:57 Nutivaara (N. Foligno)

26:46 J. Anderson (S. Jones, Panarin)

52:53 Calvert (N. Foligno, Wennberg) Sestavy:

M.-A. Fleury (M. Subban) – McNabb, Schmidt, Theodore, Engelland, C. Miller, Hunt – Marchessault, W. Karlsson, R. Smith (A) – Perron, Haula, Neal (A) – Leipsic, Eakin, Tuch – Carrier, Bellemare (A), O. Lindberg. Hlavní trenér: Gerard Gallant. Sestavy:

Bobrovskij (Korpisalo) – Werenski, S. Jones, J. Johnson (A), D. Savard, Nutivaara, Harrington – Panarin, Dubois, J. Anderson – Jenner (A), Wennberg, Bjorkstrand – Calvert, Sedlák, N. Foligno (C) – Motte, J. Jokinen, Schroeder. Hlavní trenér: John Tortorella. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Dan O'Halloran, Tom Chmielewski. Čároví: Vaughan Rody, Darren Gibbs Počet diváků: 18231

Vancouver Canucks Vancouver Canucks : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 6:2 (4:1, 2:1, 0:0) Góly:

01:02 Eriksson (Vanek)

03:50 Eriksson (Horvat)

05:49 Vanek (Eriksson)

10:02 Bärtschi (Vanek, Del Zotto)

24:21 Boeser (Horvat, Edler)

27:57 Boeser (Edler, Gagner) Góly:

08:01 Iafallo (Kopitar, D. Brown)

25:48 Kopitar (Muzzin, Doughty) Sestavy:

Markström (A. Nilsson) – Edler, Stecher, Del Zotto, Ch. Tanev, B. Hutton, Biega – Bärtschi, Horvat, Boeser – D. Sedin, H. Sedin, Vanek – M. Granlund, B. Sutter, Gagner – Eriksson, Dowd, Virtanen. Sestavy:

Quick (25. Kuemper) – Forbort, Doughty, Muzzin, Martinez, Gravel, Folin – Iafallo, Kopitar, D. Brown – Pearson, Kempe, Toffoli – Gáborík, Amadio, Lewis – Clifford, N. Shore, T. Mitchell. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Sutherland, Kowal – Knorr, Daisy Počet diváků: 18 865

Anaheim Ducks Anaheim Ducks : New York Rangers New York Rangers 6:3 (4:2, 0:1, 2:0) Góly:

03:25 J.T. Brown

13:23 Perry (Getzlaf, Fowler)

16:21 Cogliano (Manson, H. Lindholm)

18:38 Henrique (Getzlaf)

40:30 Rakell (Perry, Fowler)

57:39 Getzlaf (Montour) Góly:

11:09 Rick Nash (Zuccarello, Bučněvič)

15:14 Rick Nash (DeAngelo, Zibanejad)

35:54 Grabner (Zibanejad) Sestavy:

Gibson (R. Miller) – Fowler, Bieksa, H. Lindholm, Manson, Beauchemin, Montour – Rakell, Getzlaf, O. Kaše – Cogliano, Kesler, J.T. Brown – N. Ritchie, Henrique, Silfverberg – Wagner, Vermette, Perry. Sestavy:

H. Lundqvist (Pavelec) – McDonagh, Holden, Skjei, M. Staal, Br. Smith, DeAngelo – Rick Nash, Zibanejad, Bučněvič – Vesey, J. T. Miller, Zuccarello – Grabner, Holland, Fast – Carey, Desharnais, Lettieri. Náhradníci:

Náhradníci:



Edmonton Oilers Edmonton Oilers : Buffalo Sabres Buffalo Sabres 0:5 (0:1, 0:4, 0:0) Góly:

Góly:

14:56 S. Reinhart (Ristolainen, Eichel)

20:17 R. O'Reilly (S. Reinhart, S. Wilson)

27:25 Girgensons (Okposo, Eichel)

31:39 Eichel (Ristolainen, Okposo)

37:25 R. O'Reilly (S. Reinhart, Eichel) Sestavy:

Talbot (32. Montoya) – Nurse, A. Larsson (A), Benning, Klefbom, Russell, Sekera – Caggiula, McDavid (C), Maroon – Draisaitl, Puljujärvi, Lucic (A) – Slepyšev, R. Strome, Khaira – Kassian, Letestu, Pakarinen. Sestavy:

Lehner (Ch. Johnson) – Ristolainen, Scandella, Falk, McCabe, C. Nelson, Antipin – Girgensons, Okposo (A), Eichel (A) – S. Reinhart, R. O'Reilly (A), S. Wilson – Pominville, Jo. Larsson, E. Kane – Nolan, Rodrigues, B. Pouliot. Náhradníci:

Náhradníci:



Dallas Stars Dallas Stars : Florida Panthers Florida Panthers 6:1 (1:0, 2:1, 3:0) Góly:

15:45 D. Shore (J. Klingberg, Lindell)

26:43 Ja. Benn (Radulov, Pateryn)

29:57 Radulov (Spezza, Seguin)

45:16 Janmark (J. Klingberg, D. Shore)

52:06 Radulov

52:26 Pitlick (Roussel, Hamhuis) Góly:

35:47 Ekblad (Bjugstad, Malgin) Sestavy:

Bishop (Lehtonen) – J. Klingberg, Lindell, Pateryn, Hamhuis, Johns, Heatherington – Radulov, Seguin, Ja. Benn – Pitlick, Faksa, Roussel – Elie, Spezza, Janmark – D. Shore, Dickinson, B. Ritchie. Sestavy:

Reimer (4. Säteri) – Ekblad, Yandle, Pysyk, Matheson, Petrovic, Weegar – Dadonov, Barkov, Huberdeau – McCann, Trocheck, J. McGinn – Bjugstad, Malgin, Brickley – Sceviour, MacKenzie, Haley. Náhradníci:

Náhradníci:



Nashville Predators Nashville Predators : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 3:4P (2:2, 1:0, 0:1 - 0:1) Góly:

07:28 Ellis (Josi, Sissons)

09:11 Arvidsson (Åberg, Irwin)

39:11 P. K. Subban (Ekholm, Johansen) Góly:

06:24 Kunitz

10:48 Naměstnikov (Stamkos, Kunitz)

57:48 Stamkos (Koekkoek, Kunitz)

61:45 Gourde (Naměstnikov) Sestavy:

Saros (Rinne) – Josi (C), Ellis (A), Jemelin, P. K. Subban, Ekholm (A), Irwin – Åberg, Johansen, Arvidsson – Hartnell, Turris, C. Smith – Fiala, Bonino, Järnkrok – Salomäki, Sissons, Watson. Sestavy:

Domingue (Vasilevskij) – Strålman (A), Dotchin, Koekkoek, Girardi, Coburn, Šustr – Kunitz, Stamkos (C), Naměstnikov – T. Johnson, B. Point, Kučerov – Killorn, Peca, Gourde – Bournival, Paquette, Callahan (A). Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Chris Lee, Dave Jackson – Pierre Racicot, Andrew Smith Počet diváků: 17 332

St. Louis Blues St. Louis Blues : Ottawa Senators Ottawa Senators 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) Góly:

16:21 Sobotka (B. Schenn, Bortuzzo)

46:10 Tarasenko

57:34 B. Schenn (Pietrangelo, Steen) Góly:

Sestavy:

C. Hutton (Allen) – Pietrangelo, Edmundson, Parayko, Bouwmeester, Bortuzzo, Dunn, Gunnarsson – Tarasenko, Stastny, Barbašev – Steen, B. Schenn, Jaškin – T. Thompson, Berglund, Sobotka – Upshall, Brodziak. Sestavy:

C. Anderson (Condon) – E. Karlsson, Chabot, Ceci, Phaneuf, Claesson, Borowiecki – B. Ryan, Brassard, Dzingel – DiDomenico, Duchene, Hoffman – Pyatt, White, Z. Smith – Dumont, Burrows. Náhradníci:

Náhradníci:



Montreal Canadiens Montreal Canadiens : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 4:2 (0:0, 2:0, 2:2) Góly:

25:42 Deslauriers (Drouin, Galchenyuk)

27:58 Galchenyuk (Byron, Drouin)

52:36 Drouin (Petry, Alzner)

58:24 Gallagher (Plekanec) Góly:

54:11 MacKinnon (E. Johnson, Landeskog)

59:48 Compher (Jakupov) Sestavy:

Price (Niemi) – Petry, Alzner, Schlemko, Mete, Jeřábek, Jo. Benn – Hudon, Byron, Pacioretty (C) – Deslauriers, Drouin, Galchenyuk – Gallagher (A), Plekanec (A), Lehkonen – L. Shaw, Froese, J. de La Rose. Sestavy:

J. Bernier (Hammond) – E. Johnson (A), Zadorov, Barberio, Nemeth, A. Lindholm, Girard – Rantanen, MacKinnon (A), Landeskog (C) – Comeau, Söderberg, Nieto – Jakupov, Kerfoot, Toninato – Jost, Compher, G. Bourque. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Meier, Hebert – Murphy, Brisebois Počet diváků: 21 302

Detroit Red Wings Detroit Red Wings : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 2:3P (1:0, 0:2, 1:0 - 0:1) Góly:

10:42 Ericsson (Glendening)

50:44 Nielsen (Tatar, Glendening) Góly:

21:10 MacDonald (Voráček)

39:23 Voráček (Couturier, Giroux)

60:27 Konecny (Couturier) Sestavy:

Mrázek (Howard) – DeKeyser, Jensen, Kronwall, Green, Ericsson, Ouellet – Athanasiou, D. Larkin, Bertuzzi – Mantha, Zetterberg, Nyquist – Tatar, Nielsen, Frk – Booth, Glendening, Witkowski. Sestavy:

Elliott (Neuvirth) – Provorov, Gostisbehere, Hägg, MacDonald, Manning, Gudas – Giroux, Couturier, Konecny – M. Raffl, Filppula, Voráček – Weal, Patrick, Simmonds – Lehterä, Laughton, Goulbourne. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Hanson, StPierre – Nagy, Nansen Počet diváků: 19 515

Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 3:1 (0:0, 2:1, 1:0) Góly:

28:03 Simon (Crosby, Sheary)

29:19 Dea (Rust, Kühnhackl)

51:02 Guentzel (Kessel, Sheahan) Góly:

27:14 D. Ryan (Stempniak, T. van Riemsdyk) Sestavy:

DeSmith (Jarry) – Dumoulin, Letang (A), Määttä, J. Schultz, Hunwick, Oleksiak – Simon, Crosby (C), Sheary – Hagelin, Malkin (A), Hörnqvist – Guentzel, Sheahan, Kessel – Kühnhackl, Dea, Rust. Hlavní trenér: Mike Sullivan. Sestavy:

C. Ward (Darling) – Slavin, Pesce, H. Fleury, Faulk (A), Hanifin, T. van Riemsdyk – T. Teräväinen, J. Staal (C), E. Lindholm – B. McGinn, V. Rask, Williams – Skinner (A), D. Ryan, Stempniak – Nordström, Krüger, Di Giuseppe. Hlavní trenér: Bill Peters. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Chris Schlenker, Kevin Pollock. Čároví: Scott Driscoll, Greg Devorski Počet diváků: 18421