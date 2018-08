Detroit jako nová bašta Čechů v NHL? Šance je víc než solidní

V Detroitu může vyrůst nová česká bašta v NHL. Sice ne tak veliká jako kdysi v Pittsburghu, ale čtyři našinci v jednom dresu, to by bylo v dnešní době minimálně neobvyklé.

Asi největší šance se rýsuje před Filipem Zadinou, a to i díky zranění Henrika Zetterberga, jehož dlouhodobě trápí potíže se zády, kvůli kterým v uplynulé sezoně ani netrénoval a jen chodil do zápasů.

„Pokud se nevrátí - a zatím to tak vypadá - je to hodně nadějné, protože s ním počítají do první lajny. Chtějí, aby hrál hodně minut, v opačném případě ho radši dají ještě na farmu,“ přibližuje Vladimír Havlůj, jenž pro Red Wings dlouhé roky pracuje jako skaut.

Podobně slibně se situace vyvíjí také pro Filipa Hronka, talentovaného obránce, jenž se českým fanouškům předvedl na květnovém mistrovství světa v Dánsku. Vedení Detroitu se pro změnu ukazoval v dobrém světle na farmě v AHL, kde chodil pravidelně na přesilovku a potvrdil, že může být produktivní.



O trochu složitější to bude mít Libor Šulák. Podle expertů je sice fyzicky na NHL připravený, panují však obavy, zda vylepšil svou defenzivu natolik, aby byl schopný odehrát bezchybně 80 zápasů. „Jeho problémem bylo, že propadával, ale už se hodně zlepšil,“ říká Havlůj.

Detroit má v tuto chvíli podepsaných šest obránců, dvěma z nich však končí smlouva. Je tedy možné, že mohou být uprostřed sezony vyměnění, čímž by se otevřela šance pro oba Čechy. Na příležitost však čekají další, především Dennis Cholowski, talentovaný Kanaďan, jenž však nemá zkušenosti s dospělým hokejem.

„Jsou tři konkurenti na jedno místo, z nichž největší šanci má Hronek. Připravený na NHL je ale i Šulák,“ soudí Havlůj a dodává: „Jsem optimista, do dvou let by měli hrát oba.“



Je klidně možné, že i dřív - vždyť poslední sezonu má před sebou švédský veterán Niklas Kronwall, jehož dlouhodobě sužují potíže s koleny. Proto je potřeba zapracovat nové tváře.

A Frk, jenž v Detroitu překvapivě prodloužil kontrakt, byť s jeho výkony nepanovala úplná spokojenost? Také on bude o své místo muset bojovat, byť ho má z české čtveřice v tuto chvíli asi nejjistější.

Asi nejvíce vypovídající jsou Havlůjova slova, jenž říká: „Je to střelec. Pokud bude dělat body na přesilovce, tak má šanci se udržet. Ale na ni se tlačí dalších šest hráčů a jestli bude v týmu Zadina, tak dostane přednost on.“

Frkovi se nedá upřít bojovnost, ale při hře pět na pět to má těžké. Snadné to však postupem času neměl ani v početní výhodě: když zpočátku loňské sezony udivoval svými dělovkami, začali se k němu soupeři stahovat. Vznikl problém, jelikož si najednou neuměl najít volný prostor. Navíc trpěl zraněním Mikea Greena, jenž mu servíroval přesné nahrávky, a (ne)přesnosti střelby.



Definitivně se o složení kádru Red Wings rozhodne na zářijovém kempu a během přípravných zápasů. „Jsem zvědavý, jak to dopadne. Detroit byl dřív ruská bašta, pak jsme společně s Jirkou Fischerem a Jirkou Šlégrem v roce 2002 vyhráli Stanley Cup. Bylo by docela hezký, kdyby kluci tradici obnovili,“ říká slavný gólman Dominik Hašek.