Frk má nejtvrdší střelu, která na mě kdy šla, tvrdí brankář Mrázek

Takže jaká je vaše situace?

Do prvního zápasu trenéři poslali jeho, ale teprve se uvidí, kdo bude chytat další utkání v sobotu. Neřeší se, kdo je jednička, ale to, kdo nastoupí příště.

V létě jste byl zvědavý, co vám v kempu řekne manažer a trenér. Jaká byla jejich slova?

Mluvili jsme o minulé sezoně i budoucnosti, měl jsem z toho dobrý pocit. Řekli jsme si, co bylo špatně, co teď bude jinak. Musím říct, že byli super pozitivní díky tomu, v jaké formě jsem přijel. Trošku jsem změnil brankářský styl a oni byli rádi, jak jsem v létě pracoval s kondičním trenérem i koučem gólmanů.

Pozná laik vaši změnu stylu?

Pozná. A šlo to poznat i v přátelácích, že víc zůstávám v brankovišti. Už v něm nemusím lítat jako dřív. Stačí to pozičně ustát. Změnil jsem i sklon lapačky a myslím, že je to ve hře znát. Cítím se lépe a ani se u toho tolik nenadřu.

Končí vám smlouva. Jde o klíčový ročník?

Je to motivace navíc. Ale nejdůležitější je, aby se nám dařilo jako týmu - a pokud tomu tak bude, pozitivně se to pak projeví i u jednotlivců. Příprava něco naznačila, byť v ní nepoznáte skutečnou sílu mančaftu. Každý zápas se tým skládá i z kluků, kteří jsou z juniorky, farmy. Za sebe jsem byl spokojený – za tři zápasy šlo na mě přes 120 střel, lepší přípravu jsem si nemohl přát.

Měl jste kolem sebe dost Čechů.

Bylo to super, trávili jsme spolu hodně času. Frky (Martin Frk) u mě pár dní bydlel, pak i Machy (Matěj Machovský). Šulák a Hronek byli za námi. Snažil jsem se jim pomoct. A jsem rád, že Frky zůstal <CF194>(v úvodním zápase si připsal 1+1).

Zasloužil si ho, že?

Mám z něj velkou radost. Že ho chválili, ještě nic neznamená, protože chválení je tu dost – podívejte se na Tomáše Hyku, v médiích o něm nádherně mluvili, ale pak ho Las Vegas poslalo na farmu. Frky je přesně hráč, kterého potřebujeme na přesilovky. Věříme, že nám pomůže. Ta jeho střela je jedna z nejtvrdších, co na mě kdy šla. Rána, jako když kopne bejk!

Naopak bek Šulák a brankář Machovský v kempu neuspěli.

Šuli říkal, že když přijel v červenci na první development kemp, moc nevěděl. Trošku se trápil a až postupně se mu hrálo lépe. Na konci posledního předsezonního kempu, když jsme hráli 3 na 3 proti sobě, už dával góly. A ukázal to i pak v zápasech. Skóroval proti Chicagu, hrál dobře dozadu, ale především výborně bruslil a útočníci se s ním cítili mnohem lépe, protože podporoval útok.

Machovskému jste jako brankář mohl pomoct?

U něj mě mrzelo, že mu nedali šanci v přípravě a teď ho poslali do Toleda (druhá farma v ECHL). Nedostal prostor, nemohl se nijak ukázat. Bavili jsme se, že musí teď v hlavě zůstat silný a uvidí se za pár týdnů. Někdo se zraní a půjde nahoru. A myslím, že mu situaci ztížilo, že Detroit počítal, že si někdo vezme Jareda (Coreaua – další brankář) z waiver listu, a to se nestalo.

Na co se v sezoně hlavně těšíte?

Na novou arénu. Je úžasná a máme v ní zázemí, které v žádném klubu není. Je tu kryokomora nebo bazén s běhacím pásem pod vodou. Jsou to detaily, které ale člověk rád využije. A máme prostornou posilovnu s výhledem na tréninkovou halu. Vy na lidi v ní vidíte, ale oni vás ne. Můžete někoho sledovat a dotyčný to vůbec neví.