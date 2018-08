Plzeň je velká výzva, říká běloruská brankářská posila Milčakov

V pondělí absolvoval první tréninky v novém týmu a už dnes se postaví v Českých Budějovicích do branky, přípravný zápas začíná na jihu Čech od 17.30 hodin.

„Všechno se to seběhlo hodně rychle,“ usmíval se účastník čtyř mistrovství světa. „Aspoň jsem ale na dlouho nevypadl z tréninkového rytmu. Navíc se potřebuju co nejdřív sžít s mančaftem,“ uvítal Dmitrij Milčakov, že se může brzy postavit do branky.

Jaké jsou první dojmy?

Moc jsem se těšil na první trénink. Chtěl jsem mužstvu ukázat, že přišel kvalitní gólman, který dobře pracuje i v přípravě.

Přemýšlel jste o nabídce Škody Plzeň dlouho?

Měl jsem jasno poměrně rychle. Byl jsem sice v kádru Dinama Minsk, s nímž jsem se připravoval na sezonu v KHL, ale jakmile se objevila šance jít do Čech, uvítal jsem ji. Vaše extraliga je kvalitní soutěž, Plzeň je dobrý klub. Pro mě to byla obrovská výzva.

Přece jen jste ale trénoval s klubem z KHL. V Minsku jste necítil šanci, že byste se prosadil?

Ale jo, chtěli mně dát kontrakt. Jenže počítali se mnou jako s dvojkou, pozici jedničky tam má poměrně jasnou švédský gólman Jonas Enroth. Neodchytal bych moc zápasů, proto jsem velmi rád kývl na nabídku z Plzně. V pátek se tedy naše cesty rozešly, Minsk odjel na turnaj do Nagorného a já zamířil sem do Plzně.

Z jejího jednání cítíte, že by to tady mohlo být jiné…

Vím, že je se mnou v týmu talentovaný gólman Dominik Frodl, ale já bych si rád řekl o pozici jedničky. Je to můj cíl a udělám všechno proto, aby se mi to povedlo. Chci odchytat co nejvíc zápasů, pomoct mužstvu k dobrým výsledkům.

Měl jste předtím nějakou zkušenost s českým hokejem?

Příliš ne, několikrát jsem proti českým mužstvům chytal. Věděl jsem, že tady máte kvalitní hokejisty, české hráče znám z působení v KHL. Myslím si, že vím, do čeho jdu.

Co konkrétního jste věděl o Plzni?

Moc toho není. Vím, že ve městě je světoznámý pivovar. (úsměv) Nějaké zajímavosti o Plzni jsem si našel, teď budu mít šanci poznat ji víc.

Z nových spoluhráčů jste se na ledě asi s nikým nepotkal nebo se pletu?

Ne, blíž se s nikým z neznám. Ale vím, že jsou v týmu hokejisti, kteří byli na mistrovství světa. Je tady dobrý mančaft.