Jenže v další odpovědi přidá: „Pro hokejisty je mistrovství výborně strávený čas, tak snad to bude stát i tentokrát za to.“

Pokud nepřijde zdravotní stopka, Jaškin na šampionátu bude. Ze zatím potvrzených zámořských posil má v NHL odehráno nejvíc zápasů (266) a letos si v St. Louis konečně vydobyl pevnější pozici. „Nebyla to špatná sezona, určitě lepší než minulá. Ale celkově bych to nazval průměrným ročníkem, je rozhodně co zlepšovat,“ přiznává.

ONLINE Česko vs. Švédsko v sobotu od 14:20

A tak když Blues těsně nepostoupili do play off, vyrazil do Česka. Chtěl tu být co nejdřív, aby si po šesti letech znovu navykl na širší kluziště. Možná i trochu „umravnil“.

V St. Louis ho totiž kouč Mike Yeo především nasazoval ve čtvrté formaci a vyžadoval po něm fyzickou hru plnou střetů. „Každý by určitě hrál raději něco jiného. Tohle je hodně fyzicky náročné, ale mně se to líbí. Z takové hry dostává energii celý tým. Stejným stylem chci hrát i v reprezentaci,“ slibuje.

Jenže už před čtvrtečním přípravným zápasem proti Finsku (3:1) se zároveň bál, jak jeho počínání přijmou evropští arbitři. Sliboval sice, že „se bude snažit hrát tvrdě a čistě“, nakonec z toho však bylo šest trestných minut.

„Je to malinko přísnější. Musím se z toho poučit, podívat se na video. Více bruslit a hrát lépe pozičně,“ říkal o svých faulech Jaškin. „Ještě že jsem dal gól, jinak by to byla ostuda.“

Dmitrij Jaškin ze St. Louis padá během zápasu se San Jose.

Ano, čtvrteční mač v Pardubicích, kterým Češi vstoupili do turnaje Euro Hockey Tour, rovněž ukázal Jaškinovy přednosti. Byl u dvou přesilovkových gólů, výtečně se „motal“ před brankou, což je tradiční slabost českého týmu.

Slušně si v lajně rozuměl s osmnáctiletými Filipy - Zadinou a Chytilem. A byť trenér Jandač o jejich souhře - zřejmě kvůli zmíněným trestům - řekl, že „to tam bylo střídavě oblačno“, tak jsou jediným útokem, který ponechal i pro sobotní duel se Švédskem.

„Za těch pár dní, co jsme měli, jsme se snažili přesilovky natrénovat. Filip Chytil i Filip Zadina jsou výborní hráči a je radost s nimi hrát,“ uvedl 25letý Jaškin.

Klidně se může stát, že tato lajna zůstane pohromadě až do šampionátu. Ve čtvrtek se Jandačovi omluvil Ondřej Kaše z Anaheimu, jemuž nedoporučil start v Dánsku klub, a tak se seznam posil dál tenčí. A byť si Jaškin zahrál na Světovém poháru, i on patří mezi nové a neokoukané tváře reprezentace. A těch bude v Kodani dost.

„Asi se to někdy stát muselo. Je to plus pro mladé kluky, že mohou přijít, zabojovat o místo. Tak to je, starší kluci toho mají po sezonách dost, musí přijít další.“

Sám přidává příklad Vladimíra Sobotky, spoluhráče ze St. Louis. I o něj Jandač stál, také on se omluvil. „Narodila se mu dcera, musí zůstat tam. Má toho po sezoně taky dost, takže se musí dát dohromady.“

Chytí tedy mladí šanci?