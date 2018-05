MS V HOKEJI

Na duši to bolí víc V prohraném čtvrtfinále s Američany utržil hokejkou ránu do obličeje. Rozhodčí však incident neviděli, a tak faul nepískli. „Myslel jsem, že to písknou, pak jsem se jich i ptal. Řekli mi, že to neviděli, že se omlouvají,“ vzpomíná Jaškin s tím, že prohra s USA bolí víc na duši než na tváři.