Jaškina čeká měsíc obrovské příležitosti, už ale nesmí chybovat

Jaškin o pevné místo u Blues bojuje už šestým rokem. Nedá se říct, že by neuspěl. Čtvrtá lajna a občas i třetí však nebyl vysněný cíl Čecha s ruskými předky.

Na začátku prosince přišla možnost, jak se ukázat. „Chceme dát prostor všem hráčům, sestavou budeme míchat, i kdybychom vše vyhrávali,“ vysvětloval trenér Mike Yeo, proč se Jaškin objevil proti Minnesotě v první lajně vedle Stastného a Steena.

A pravé křídlo se ukázalo v dobrém světle. „Předvádí nejlepší hokej, jaký kdy hrál. Věří si, veze se na vlně a každý večer se zapojuje do důležitých momentů,“ chválí Yeo. V dalších dnech pomohlo Jaškinovi zranění nejlepšího hráče Blues Jadena Schwartze.

Přesto čas na ledě až na jednu výjimku neodpovídá hráči druhé lajny. Průměrně totiž odehraje dvanáct minut, což je způsobeno jeho absencí na oslabeních, jen výjimečně chodí na přesilové hry. To se potvrdilo i při posledním utkání proti Tampě, přitom zápas předtím strávil na ledě skoro osmnáct minut.

Jaškin i tak využívá každou minutu, už teď srovnal loňských jedenáct bodů. Ve zmíněném utkání s Tampou (0:3) stihl za dvanáct minut vystřelit osmkrát! Ani Tarasenko nevystřelil víckrát, přitom na ledě dostal dvakrát více času.

Takhle Jaškin donutil střídat gólmana Edmontonu Cama Talbota:

Tréninky St. Louis nasvědčují tomu, že trenéři jsou s českým útočníkem spokojení. Stačí využít potenciál, který v sobě zarputilý obr skrývá. Když je na ledě v situaci pět na pět, jen pět spoluhráčů dokáže získat více bodů.

Jaškin totiž dokáže skvěle využít svoje velké tělo, umí podržet puk a vytvořit gólové šance. Důležité bude udržet svou pozici z dlouhodobého hlediska, dokázat, že nejde jen o ojedinělý záblesk, protože Schwartz se jednou vrátí. Z AHL je navíc zpět v týmu přímý konkurent Ivan Barbashev.

Vynechal týmové setkání, za trest nehrál

Jaškin by se měl vyvarovat především kiksům, jako bylo říjnové vynechání týmového setkání před zápasem s Rangers. Jednoduše zaspal. „Moje chyba, nemám pro to omluvu. Už se to nikdy nestane,“ sypal si tehdy popel na hlavu.

Kouč Yeo z toho takovou vědu nedělal. „Udělal chybu, my jsme se s tím vypořádali. V dalším utkání dostane šanci nám odpovědět svým výkonem. Proto bude v sestavě. Doufáme, že se poučí a už se to nikdy nestane.“

Od té doby Jaškin válí a spoluhráči ví, že se na něj mohou spolehnout. I v případě, že nejde o hru samotnou. České křídlo se nebojí ani jednoho z největších bijců v NHL.

Jestli Jaškin zužitkuje větší prostor a kvalitnější spoluhráče, můžeme očekávat nového českého tahouna podobného Faksovi.



Jaškin mstil hit Wilsona na Thomase: