Bude se Jaškin stěhovat? St. Louis ho zařadilo na listinu volných hráčů

Narodil se v Omsku, ale v osmi měsících se jeho rodina přestěhovala do Vsetína. Teď reprezentuje Česko na mistrovství...

Pro hokejisty je mistrovství světa výborně strávený čas, říká Jaškin

Nepatří k těm, před kterými by teď byly dny nejistot. Co by se klepali, jestli na ně kouč Jandač ukáže a jestli se z...