Spasí Jaškina klub druhých šancí? Washington od něj chce tvrdost i body

Jaškin nemůže říct, že by v St. Louis nedostal příležitost posunout se v hierarchii útočníků výš. Z různých důvodů to ale nikdy pořádně nevyšlo, vždycky se vrátil do třetí, čtvrté lajny nebo dokonce na tribunu.

„Těch šancí bylo dost. Z nějakého důvodu to ale bylo těžké, jako na houpačce. Nahoru, dolu,“ snažil se Jaškin zámořským novinářům vysvětlit svou situaci.

Jaškin na MS v lajně s Pastrňákem a Krejčím zářil Užíval jsem si to, přiznal

Před začátkem nové sezony ho vedení Blues umístilo na listinu nechráněných volných hráčů. Zájem projevili Capitals. „Je to velkej chlap s dobrým pohybem, umí chodit v kontaktní hře. Taky bychom od něj rádi viděli více bodů,“ osvětluje důvod trenér Todd Reirden, proč Jaškina v týmu chtěl.

„Byl jsem díky tomu vážně šťastný,“ přiznává Jaškin. Vyhnul se farmě v AHL, dál zůstává v NHL, navíc v týmu současných šampionů. A ví, co od něj čekají. V noci ze středy na čtvrtek už za Washington nastoupil, na ledě proti Vegas strávil necelých 12 minut, rozdal čtyři hity a krátce si vyzkoušel přesilovou hru.

Reirdenův plán je jasný, vrátit Jaškinovi sebevědomí, začít proti slabším soupeřům a postupně zvyšovat roli v týmu. „Takhle dosáhneme úspěchu. Jiný způsob by mohl skončit špatně, každý by se po něm svezl,“ říká kouč. „Rozumí tomu, chceme z něj udělat lepšího hráče, pořád je mladý. Navíc vidí, že to tak zafungovalo i u ostatních.“

Řeč je hned o několika hráčích, kteří u Capitals dostali druhou šanci. 25letý Brett Connoly, desátá volba draftu z roku 2010, v Tampě ani Bostonu výrazně neuspěl. Pak podepsal menší kontrakt s Capitals a dvě sezony po sobě nastřílel 15 branek.

Devante Smith-Pelly se minulé léto dočkal dokonce vykoupení kontraktu s New Jersey Devils, u Capitals následně podepsal dvoucestný kontrakt za 650 tisíc dolarů. V play off zvládl nastřílet sedm branek.

Do třetice český obránce Michal Kempný, jenž polovinu sezony v Chicagu proseděl jako zdravý náhradník. Ve Washingtonu to skončilo Stanley Cupem a novou čtyřletou smlouvou dohromady za deset milionů dolarů.

Jaškin má příležitost zařadit se mezi ně, ukázat, že do NHL patří. Ve Washingtonu, který hraje rychlejším a ofenzivnějším stylem, by to mohlo klapnout. Aspoň 25leté křídlo tomu věří. „S defensivou přijde i ofensiva, snad to přijde,“ doufá.