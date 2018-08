Hokejovou Plzeň posílí zkušený běloruský gólman Milčakov

Milčakov hokejově vyrůstal ve Švédsku, konkrétně v MODO. Poté se vrátil domů, kde přímo v rodném Minsku odchytal i řadu zápasů v KHL. V neposlední řadě je pravidelným reprezentantem své země. A to včetně světových šampionátů již od kategorie do osmnácti let.

„Všichni asi ví, jak to u nás s gólmanem bylo. Máme podepsaného Dominika Frodla, za což jsme velmi rádi, a nebudu jmenovat všechny, s kterými jsme jednali a kteří nám z různých důvodů odmítli. A tím nám pak zbyl už jen užší okruh jmen. Dmitrij je ve svých 32 letech zkušený gólma, šly na něj veskrze pozitivní informace a čísla, která se u gólmana sledují,“ poznamenal v oficiálním klubovém prohlášení sportovní manažer plzeňského klubu Tomáš Vlasák.

„Od čtrnácti let žil ve Švédsku, a je tudíž poznamenaný evropskou kulturou, což pro nás bylo také důležité. V neposlední řadě i on měl velký zájem u nás hrát. Věřím, že s Dominikem Frodlem vytvoří dobrou dvojici, která bude spolupracovat a vzájemně se doplňovat,“ dodal Vlasák.