MS V HOKEJI

Zatím však není jasné, jestli do něj Krejčí s Pastrňákem zasáhnou. Oba borci totiž za sebou mají dlouhý přelet ze Států, během kterého nezahmouřili oka. „Já si dokonce vzal prášek na spaní, ale stejně mi nepomohl,“ prohodil Krejčí po dopoledním rozbruslení.

To absoloval i Pastrňák, ani on však nebyl schopný říct, jestli bude hrát. „Po obědě si lehneme a trochu se prospíme. Pak uvidíme, jak se budeme cítit,“ řekl, zatímco z něj tekl pot.

Trenéři národního týmu nechávají rozhodnutí na obou hráčích, nechtějí je zbytečně do ničeho nutit i s ohledem na fakt, že hned v pátek čeká český tým další duel proti Bělorusku. V něm by už ale měli každopádně nastoupit.

Otázkou je, kdo k nim do formace naskočí. Asistent Václav Prospal to zatím nechtěl prozradit. „Dokud není jasné, že nastoupí, tak je to bezpředmětné řešit, ale určité varianty máme,“ reagoval.

První z nich podle Prospala je, že k bostonským Davidům naskočí střelec, který dokáže proměnit nahrávky Krejčího, čímž by se ještě zvýšila ofenzivní nebezpečnost formace. Při té druhé by dostal příležitost spíše hokejista, který jim udělá na ledě prostor.

Je jasné, že s příchodem obou hvězd Bostonu stoupají šance Česka na světovém šampionátu. O kolik přesně je však těžké odhadovat, byť jsou podle trenérů Krejčí i Pastrňák světovými hráči.



„Jsou to rozdíloví hráči, jedni z nejlepších. Podívejte na Davida Krejčího, jakou má kariéru v NHL. Je to kluk, který ostatní hráče okolo sebe dělá lepšími. A Pasta, to je prostě střelec. Takový bezstarostný člověk, co miluje hokej, chce dávat góly, produkovat body a vyhrávat. Proto tady jsou. S takovými hráči bude tým samozřejmě lepší. Na papíře to vypadá krásně, ale musíme to potvrdit v zápasech,“ usmál se Prospal.

Ať už s Davidy, nebo bez Davidů, jedno je jasné: hokejová reprezentace musí v duelu s Ruskem bezpodmínečně zlepšit dvě věci.

1. Být mnohem lépe připravená na začátek utkání - český tým dosud ve všech duelech na mistrovství inkasoval jako první a pokaždé musel složitě dotahovat ztrátu.

2. Vyvarovat se vyloučení, kterých bylo především v posledním zápase proti Švýcarsku nespočet. To by se obzvlášť proti Rusům, kteří mají na turnaji více než 60% úspěšnost využití přesilovek, rozhodně nevyplatilo.