Reprezentační novic vyzkouší KHL. Brankář Hrachovina míří do Astany

„Během play off se to dalo rychle do kupy, je to smlouva na dva roky,“ potvrdil iDNES.cz český gólman.

O Hrachovinově přesunu z klubu Tappara Tampere, jehož dres oblékal od roku 2011, do lukrativnější KHL v posledních dnech spekulovala i finská média. „Tappara je pro mě srdcová záležitost. Doufám, že jsem to klubu vrátil. Tampere, fanoušci, spoluhráči a lidé kolem týmu mi budou chybět,“ dodal.

Ve Finsku se Hrachovina vypracoval v jednoho z nejrespektovanějších a nejlepších gólmanů tamní ligy. Předloni přispěl jako dvojka k mistrovské trofeji. Loni Tappara titul obhájila a Hrachovina pomohl ke zlatu jako jednička.

Výsostné postavení v brankovišti si udržel i letos. Třetí finský titul však nezískal, Tapparu ve finálové sérii přemohl Kärpätu Oulu 4:2 na zápasy.

Náladu českému talentu vylepšila premiérová pozvánka do reprezentace, s níž se rovnou jako trojka podívá na mistrovství světa.

„Sezona byla dlouhá, cítil jsem se unavený, Nebyl jsem ale v pozici, že bych řekl, že nikam nejedu a roli trojky nechci. Byl jsem rád, že to přišlo. Vím ale, že se do zápasů nejspíš nepodívám,“ pověděl novic v národním týmu. „Ale těším se, i když kluky znám de facto jen z televize,“ pousmál se jeden z nejpřekvapivějších reprezentantů v nominaci trenéra Jandače na mistrovství světa.

Po šampionátu se bude brněnský rodák, který od 16 let zdokonaloval brankářské umění na severu Evropy, hlásit v novém působišti.

Hrachovinu zlákal Barys Astana, který od roku 2008 působí v kontinentální lize. V uplynulé sezoně se Astana neprobojovala do play off, v nadcházejícím ročníku by kazašskému klubu do bojů o Gagarinův pohár měl pomoci český gólman.