Kubalík na play-off? Není to reálné, ztratili v hokejové Plzni víru

„Reálné to v dané chvíli není. Ta varianta, že by na závěr sezony mohl zase jít k nám, existovala. Ale teď to vypadá, že Ambri-Piottu čeká boj o záchranu a Kubaldu budou potřebovat. Daří se mu, boduje a je pro ně důležitý. V tom případě všechno padá,“ mínil plzeňský trenér Ladislav Čihák.

Škoda se i tak do konce přestupního termínu rozhlíží po případné posile. Cílila hlavně do útočných řad, jenže série zranění, která trápí defenzivu, tyhle myšlenky odsouvá. „Ale něco máme v hlavě, do konce ledna máme čas. Uvidíme, co se povede,“ řekl kouč.

V pátek lídr tabulky od 18.20 hodin přivítá pátý Třinec. Zápas 41. kola tak nabídne i souboj hostujícího Martina Růžičky s plzeňskou dvojičkou Milan Gulaš - Tomáš Mertl. Tohle trio vládne bodování celé soutěže.

„Třinec má ty nejvyšší ambice, čtyři vyrovnané formace, dařilo se mu skvěle i v Lize mistrů. Pro nás je to další velký test proti soupeři, který umí trestat každou chybu,“ prohlásil Čihák.

Na ledě už to zkouší Slovák Čerešňák, ale zraněné rameno ještě potřebuje pár dnů klidu. Mimo hru jsou stále i další beci Kadlec, Pulpán a Kvasnička, Plzeň si tak dnes z Českých Budějovic znovu vypůjčí Romana Vráblíka.