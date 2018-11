Lakatoš: Hostování ve Zlíně neberu špatně, ale jako velkou výzvu

„Jsem plný očekávání. Absolvoval jsem první trénink. Vypadá to tady moc dobře. Chlapi jsou výborní, takže zatím mám jenom pozitivní dojmy,“ pronesl Lakatoš, jehož dnes čeká zlínský debut v domácím duelu proti Vítkovicím.

Zlín nemá takové ambice jako Liberec. Vnímáte to?

Každý tým se chce dostal do play off, pak se děj vůle boží. V play off je to pak o tom, jak je kabina semknutá a jaká síla je v nás hráčích.

V Liberci jste ztrácel čas na ledě. Byl pro vás přesun do Zlína šokem, nebo vysvobozením?

Ani jedno. S agentem jsme to řešili nějakou dobu. Jak to bylo narychlo, tak to bylo pro mě emotivní. Musel jsem se rozloučit s chlapy, což pro mě bylo těžké. V Liberci jsem byl devět let, vyrostl jsem tam hokejově. Mám tam spoustu kamarádů. Ale jsme hokejisté, profíci, tohle je úděl nás sportovců. Neberu to špatně, ale jako ohromnou výzvu. Je o co hrát ve Zlíně. Je tady skvělá parta kluků. Doufám, že co nejrychleji zapadnu. Těším se.

Ve Zlíně budete hostovat do konce sezony. Pak se vrátíte do Liberce?

Všichni vědí, že ambice jsou tam vždycky špičkové. Kdyby byla možnost se někdy vrátit, asi bych se vrátil. Ale to teď neřeším a budu se soustředit jen na Zlín.

Měl jste jiné možnosti než Zlín?

Nechci jmenovat jiné kluby, kam bych mohl jít. Rozhodl jsem se pro Zlín. Jsem rád, že mě vzal. Za to jsem vděčný a doufám, že mu to vrátím. Co po mně budou chtít trenéři, to se budu snažit plnit na sto procent. Doufám, že to vyjde.

Víte, s kým budete nastupovat?

Je to na trenérech. Všichni hráči jsou tady kvalitní. Je to jenom o tom si na ledě vyhovět. Říct si, co chceme hrát, a dodržovat to.

Komu jste fandil ve středečním vzájemném utkání, ve kterém Liberec doma Zlín porazil 5:3?

Koukal jsem jenom na hokej. Zlín předvedl výborný výkon a bod si zasloužil. Druhou třetinu hrál úžasný hokej, třetí zase Liberec.

Zlínu se proti Liberci dlouhodobě nedaří. Vnímal jste to nějak z opačné strany?

Nevím, čím to je. Vždycky to pro nás byl urputný soupeř, který dobře bruslil a hrál kompaktně. 30. prosince hrajeme doma proti Liberci a myslím, že se to změní.