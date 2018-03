Porve se Lakatoš potřetí? Bitce se nebráním, ale hlavní je postup, říká

„Jsou to vyhrocené zápasy a bitky k tomu patří. Není to nic neobvyklého,“ říká 20letá opora Bílých Tygrů.

Poprvé se s Jarůškem setkal hned zkraje utkání. „Ani jsem nevěděl, o co jde, a už tam lítaly rány,“ usmál se Lakatoš. Neshodil rukavice jako soupeř, a proto nedostal tak vysoký trest. „Nechtěl jsem se prát. Moje první myšlenka byla, abych neoslabil tým, a tak jsem si nechal rukavice. Nakonec jsme z toho měli přesilovku a vytvořili si tlak.“

Soupeř Jarůšek měl na situaci ze šesté minuty zápasu o dost odlišný pohled. „Dohodli jsme se tam, zeptal jsem se a on souhlasil, tak jsem zahodil rukavice a začal se mlátit. Nevím, kde byl problém, jestli to nestačil zahodit, nebo pak nechtěl a spíš chtěl udělat takový podraz, to fakt nevím, to se musíte zeptat jeho,“ řekl Jarůšek, jenž oproti Lakatošovi dostal dvě minuty plus deset minut osobního trestu navrch.

Druhá srážka Lakatoš - Jarůšek přišla před závěrem utkání, kdy Liberec vedl už 4:0 a Sparta se potřebovala nějak povzbudit. „To už jsme rukavice shodili oba a byli jsme oba připravení. Byla to pěkná bitka,“ konstatoval Lakatoš, jemuž soupeř při bitce svlékl dres.

„To za mnou přijel on a já mu říkal, že ne. Ale jezdil za mnou celé střídání, takže pak už nebylo jiného rozhodnutí. A šli jsme na to. Myslím, že šlo o férovou bitku,“ uvedl Jarůšek.

Dominik Lakatoš v bitce s Richardem Jarůškem.

V pátečním třetím zápase předkola na ledě Sparty může dojít k pokračování souboje dvou horkých hlav. „Uvidíme, ničemu se nebráním, ale my na Spartu jedeme s tím, abychom postoupili do čtvrtfinále a potyčky nás nebudou zajímat,“ ubezpečil Dominik Lakatoš. „Jsme krok od postupu, za kterým si jdeme. Hrajeme výborně jako tým, jeden za druhého, a to je naše šance, jak udělat úspěch.“