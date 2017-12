Mladým hodně věřím, Laco by stejně nechytal, tvrdí kouč Růžička.

Chomutov načal novou éru, zralého Jána Laca má nahradit nezralý, zato talentovaný brankářský tandem Lukeš - Pavlát. Dohromady jen jim 39 let, jen o tři víc než slovenskému reprezentantovi.

„Beru to na sebe, takhle jsem to chtěl a takhle to bude,“ stojí si za svým kouč Vladimír Růžička. Laca vyměnil do Sparty za beka Dvořáka a útočníka Smejkala.

„Fanouškům Pirátů chci říct, proč jsem to udělal. Janko neměl formu, jakou by měl mít. Stejně by nechytal, dal bych tam tyhle mladé, hodně jim věřím. A kvůli dlouhodobému zranění Tomici jsme potřebovali nové hráče.“

Růžička šokoval, když Pavláta postavil proti lídrovi z Plzně. „Tenhle tah dokonale vystihuje trenérství Vládi Růžičky. Chceš plavat? Tak šup rovnou mezi žraloky! Odvaha level 100,“ napsal na Facebook bývalý pirátský šéf David Dinda.

Místo vysněné premiéry ale přišel horor, Pavlát vydržel jen 25 minut, než jej Růžička po čtyřech brankách stáhl. Z první střely po 20 vteřinách inkasoval, už v 8. minutě ho Plzeň překonala podruhé. „Můj první dotek s pukem byl, když jsem ho lovil z brány, a druhý, když jsem ho vyhodil a dostal dvě minuty,“ zarmoutilo i pobavilo Pavláta; po zápase vyšel ze šatny vysmátý, neboť Piráti z 2:5 otočili na 7:6 v prodloužení.

Brankář Chomutova Dominik Pavlát inkasuje gól.

„Moc dobře jsem nezačal, ale aspoň ze mě hned spadla nervozita. Chci spoluhráčům poděkovat, hrozně mi pomohli. Jsem rád, že se na to nevykašlali a makali dál,“ vzkázal. Září v prvoligové Kadani, teď postoupil o patro výš. „V extralize jsou rychlejší a přesnější střely. Na takový debut určitě nezapomenu.“

Růžička možná budoucího chomutovského Dominátora nezatracuje. „Se suverénem extraligy jsme neměli co ztratit, proto jsem ho do brány poslal,“ vysvětlil. „Měl pech. První střelu neviděl, pak jsme si srazili puk do brány sami. Ale i tak si nemohl přát nic lepšího, než jít do takového zápasu. Věřím jedné věci: že je vynikající gólman.“

Útočník Ivan Huml junáka chválil za kupu dobrých zákroků. „My mu nepomohli, asi si to nezasloužil, ale s tím se musí chlapec srovnat. Můžeme se mu nejvýš omluvit.“

Vicemistr světa Laco se v aréně Pirátů objevil už jen na kostce při soutěži na herní konzoli. Odchod inicioval sám a naznačil, že i kvůli finančním potížím klubu. „Janko byl klíčová postava, strašně nám pomohl. Neradi se s ním loučíme, je to ztráta,“ míní Huml. „Ale mladíci mají slibnou budoucnost, Lukeš kvalitu potvrzuje od začátku sezony.“

Bratři Lukešové si zahráli proti sobě. Zatím jen přípravě. Vlevo brankář Chomutova Štěpán, vpravo útočník Litvínova František, s otcem uprostřed.

Budou se střídat. „Je to naplánované ob zápas. Až Pavláta dáme znovu do brány, bude pro Piráty přínos,“ nepochybuje Růžička.

Jedenadvacetiletý Štěpán Lukeš tak odchytá sobotní derby (15.30) v Litvínově proti svému bratru Františkovi, kanonýrovi Vervy. Jejich první extraligový střet! „Těším se. Jednou jsme spolu blbnuli, z deseti nájezdů mi dal dva góly. Ale já chci potvrdit, že po odchodu Laca můžu chytat a že týmu dokážu pomoct.“