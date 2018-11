Simon válí v lajně s Crosbym. Z hvězdy si hlavu nedělá, tak střílí

Simon hraje s Crosbym a 24letým ofenzivním talentem Jakem Guentzelem. „Všichni mají do útoku dobré instinkty. Dominik (Simon) je na puku silný, umí ho nahrát, zvládá pohyb v těsném prostoru,“ chválí trenér Mike Sullivan trojici, která si spolupráci ozkoušela už na jaře v play off.

24letý Simon dostává šanci v elitní řadě od minulé soboty, kdy se zranil Derick Brassard. Už proti Vancouveru předvedl, že si s Crosbym rozumí, to mu nahrával skrz nohy soupeře na gól.

Proti Islanders v úterý se štěstím proměnil naopak Simon nahrávku Crosbyho. Během čtvrteční noci se prosadil v přesilové hře po spolupráci s Guentzelem, znovu proti Islanders.

„To byl skvělý gól, důležité bylo, že udržel svoji hokejku ve hře, že postupoval k bráně a hlídal pohyb puku,“ komentoval Sullivan.

Zámořský server Pittsburgh Hockey Now se zamýšlí, čím to, že se na pravém křídle s Crosbym mění tolik hokejistů (Daniel Sprong, Patrick Hornqvist, Bryan Rust a už zmíněný Brassard), ale Simonovi to šlape?

„Občas je těžké nemyslet na to, že jde o Sida. Musíte zapomenout na to, s kým hrajete, pokud chcete být sám sebou,“ vysvětluje Simon.

Podle pokročilých statistik Simon navíc zlepšuje efektivitu celé první lajny. Crosby se s českým křídlem dostává do více gólových šancí než bez něj. „Ani jako tým jsme soupeři nedovolili tolik příležitostí, i když jsme teď dvakrát prohráli,“ řekl Sullivan.

Ještě minulý týden Simon strávil na ledě jenom čtyři minuty se čtvrtou lajnou, nyní zvládá porce jako 14, 17 nebo 19 minut. A k tomu boduje.