Na pořadí mi nezáleželo, říká Anaheimem draftovaný brankář Dostál

„Na pořadí mi nezáleželo,“ oznamuje čerstvě osmnáctiletý brankář brněnské Komety, jehož prognostici tipovali na výběr ve druhém kole. „I kdybych šel ve čtvrtém nebo pátém, tak bych to neřešil. Potvrdilo se, že v draftu nezáleží na prognózách, ale na potřebách jednotlivých klubů. Já jsem moc rád, jak to dopadlo.“

Že nejvíc zaujal právě Anaheim, se dozvěděl nejprve od svého agenta. „Volal mi to a za 30 vteřin jsem to viděl na streamu, což byla sranda. Měl jsem upřímnou radost a trošku to ze mě spadlo. Je úžasné být v takové organizaci. Tu chvíli jsem si moc užil a děkuju rodičům i všem, co se na tom podíleli v mém hokejovém životě i mimo něj. Je to super a moc si toho vážím,“ rozplývá se Dostál, který v uplynulé sezoně přispěl k juniorskému titulu Komety, zazářil na mistrovství světa do 18 let a výborný dojem udělal také v dospělé první lize v dresu Třebíče.

Vysněné barvy v zámořské lize neměl. „Hlavně jsem chtěl být draftovaný. Člověk, který chce hrát NHL, si musí vším projít od nuly a ukázat se tam. Vždycky je to hlavně o mně,“ ví brněnský odchovanec.

Kalifornský Anaheim nepatří mezi vyhlášené hokejové bašty, byť se může pyšnit Stanley Cupem z roku 2007. V minulé sezoně vypadl v prvním kole play off, jeho brankářskou jedničkou je 24letý John Gibson. „Už jsem si samozřejmě hledal informace o klubu i městu. Je to super destinace, i když velká horka moc nemusím,“ sděluje Dostál. „Moc se těším na development camp. Z klubu mi hned volali a zajišťovali letenky, měl bych letět v úterý.“

Dostál se na kempu ukáže spolu s dalšími nadějnými hráči spadajícími do organizace Ducks. „Uvidím, jak to tam bude probíhat,“ nechce výjimečný brankářský talent předjímat budoucnost.

Ve hře je jak možnost, že bude pokračovat v zámoří, tak také setrvání v brněnské Kometě.