České rozpaky na draftu NHL. Jedna hvězda. Malé zlepšení. Žádný boom

Ryzí střelec pádí do hvězdných sfér. „Zlepšil se v bruslení, dřív mu chybělo zrychlení. V zakončení je excelentní, užší hřiště mu sedí, měl by v NHL dávat góly,“ řekl Milan Tichý, skaut Columbus Blue Jackets, pro MF DNES přímo z Dallasu.

Češi na draftu 2018 6. Filip Zadina (útočník, 18 let)

Klub: Detroit

Minulá sezona: Halifax (QMJHL) 16. Martin Kaut (útočník, 18)

Klub: Colorado

Minulá sezona: Pardubice 65. Jan Jeník (útočník, 17)

Klub: Arizona

Minulá sezona: Benátky/Liberec 72. Jakub Škarek (brankář, 18)

Klub: NY Rangers

Minulá sezona: Jihlava 77. Jakub Lauko (útočník, 18)

Klub: Boston

Minulá sezona: Chomutov 85. Lukáš Dostál (brankář, 18)

Klub: Anaheim

Minulá sezona: Brno/Třebíč 94. Matěj Pekař (útočník, 18)

Klub: Buffalo

Minulá sezona: Muskegon (USHL) 111. Jáchym Kondelík (útočník, 18)

Klub: Nashville

Minulá sezona: Muskegon (USHL) 149. Filip Král (obránce, 18)

Klub: Toronto

Minulá sezona: Spokane (WHL) 206. Radim Šalda (obránce, 19)

Klub: Tampa Bay

Minulá sezona: Saint Join Sea (QMJHL) 213. Milan Klouček (brankář, 20)

Klub: Nashville

Minulá sezona: Pardubice/Litoměřice

V Detroitu počítají se sebevědomým klukem jako s jednou z hlavních postav opětovného vzepětí tradičního týmu.

Napůl v žertu slíbil bossům Montrealu a Ottawy, kteří si místo něj vybrali jiné jinochy, že v budoucnu nasype do branek jejich podřízených spousty puků.

Toužebně vyhlíženého kanonýra v něm snad najde národní mužstvo. On, David Pastrňák, Jakub Vrána, Pavel Zacha, Martin Nečas, Filip Chytil a Martin Kaut, jenž se jako druhý Čech v Dallasu prosadil do prestižního prvního kola, tvoří slušnou zásobárnu talentu do útoku.

Ani o brankáře by reprezentace v budoucnosti nemusela mít nouzi. Zájemci z NHL si v sobotu zamluvili tři krajany - Jakuba Škarka, Lukáše Dostála a Milana Kloučka.

Kardinální potíž se skrývá v obraně. Zatímco kouč švédských mistrů světa Rikard Grönborg v Dallasu na konferenci přednášel o úspěšném šlechtění moderních beků, Češi jich stále vychovávají zoufale málo.

O víkendu se vyvolání svého jména dočkalo jedenáct českých chlapců, jen dva z nich byli zadáci - Filip Král 149. a Radim Šalda 206. „Tenhle problém už sledujeme dlouho,“ říká Tichý, mimochodem někdejší výtečný obránce.

Právě ve výrobě tvořivých typů na tomto postu Česko nejvíc ztrácí na počtem obyvatel srovnatelné země - Finsko a hlavně Švédsko.

Obřadní odvod branců do nejslavnější ligy planety slouží jako nejupřímnější zrcadlo pro národní hokejové školy. Vzkazy letící každý červen přes Atlantik ke svazovému šéfovi Tomáši Královi a jeho pobočníkům jsou snadno čitelné.

1. „Byli jste na tom ještě hůř!“ Ano, v minulých deseti ročnících se kluby třikrát ujaly pouze tří českých sirotečků a jednou čtyř. Takže jedenáctka se jeví jako relativně obstojné číslo.

2. „Ale dříve jste si vedli mnohem lépe!“ Ve zlaté éře na přelomu tisíciletí se draftem každoročně prohnalo v průměru přes dvacet českých hráčů. V této souvislosti už se jedenáctkou nějak zvlášť chvástat nelze.

3. „Špičku nedoháníte!“ Jasně, těžko se srovnávat s velmocemi Kanadou, USA a Ruskem. Češi však navzdory novotám zavedeným šéftrenérem Slavomírem Lenerem stále vlají za Finy, jichž nyní draftem prošlo 16. A především jsou na všech úrovních válcováni Švédy (v Dallasu jich bylo vybráno 30).

Jedničkou draftu NHL v roce 2018 se stal Švéd Rasmus Dahlin, kterého si vybralo Buffalo.

„Oni kdysi taky měli krizi, ale dali ty nejlepší hlavy dohromady, vymysleli skvělý program a pořád jedou,“ vyprávěl Tichý do telefonu ve sluncem rozpáleném Dallasu po opulentní i dojemné slavnosti ve vyprodaném American Airlines Center. „A naši? Trend se nemění. Možná pozorujeme lehké zlepšení, ale určitě se nedá mluvit o boomu. Vyhlídky jsou stejné.“

Národnosti na draftu 2018 Jedenáct Čechů si zamluvily kluby NHL na letošním draftu. Výrazně větší poptávka byla po Kanaďanech (73 hráčů) a Američanech (52), ale také po Švédech (30), Rusech (20) a Finech (16). Naopak zaostali Slováci (5) či Švýcaři (4). Každopádně se ukazuje, že Česko na úplnou špičku dál ztrácí.

Svazem podporované akademie nejsou dost produktivní. Občas se v nich jaksi nahodile vyskytne pár výjimečných jedinců, neexistuje však jednotný plodný systém. Chybějí skutečně vyspělé líhně talentů i dětské turnaje, na nichž by se hvězdičky vyřádily, poměřily a namotivovaly.

Většina nejšikovnějších hochů proto stále volí zahraniční pouť do NHL. V šestnácti či sedmnácti opustí rodinu, školu i kamarády a hledají vhodné podmínky pro vlastní rozvoj ve Švédsku, Finsku či Severní Americe.

„Postrádáme také týmové úspěchy,“ připomíná Tichý. „Kde jsou medaile, tam skauti hledají hlubší ložiska talentu. A my - až na úplné výjimky - medaile nesbíráme.“

Připočítá-li se pochybná kvalita mládežnických soutěží, leckdy zastaralý přístup k tréninku a neochota mnoha profesionálních koučů stavět zelenáče v extralize, pohled do přísného zrcadla těžko může vyvolat nějaký gejzír čiré radosti.