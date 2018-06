Dahlin na draftu může napodobit Hamrlíka, vysoko míří střelec Zadina

Teprve podruhé v historii NHL a poprvé od roku 1992, kdy Tampa Bay brala bývalého českého reprezentanta Romana Hamrlíka, se první volbou zřejmě stane znovu evropský obránce - švédský supertalent Rasmus Dahlin.

Švédská hokejová škola je dlouhodobě největší evropskou líhní talentů pro skauty klubů NHL, přesto v letošním roce jedno jméno vyčnívá ještě výš. V pouhých 18 letech je Dahlin vyspělým hráčem, který může v nadcházejícím ročníku zářit i v NHL.

Platný je nejen při plnění defenzivních úkolů, ale i v ofenzivě. Odchovanec Frölundy v jejím dresu v nejvyšší švédské soutěži za poslední dva ročníky nasbíral 67 startů s bilancí 23 bodů (8+15) a v play off navíc přidal dalších 20 zápasů (4+4). V dresu Tre Kronor byl nejmladším účastníkem letošního olympijského turnaje v Pchjongčchangu.

Držitelé první volby po vítězství v draftové loterii, vedení Buffala Sabres, se již těší, jak kolem něj vybudují nový tým. Bylo by obrovským překvapením, kdyby Dahlin nakonec nebyl po Matsi Sundinovi (1989 - Québec Nordiques) druhým Švédem v historii draftu NHL voleným jako číslo 1.

Nejvýše draftovaní Češi 7. Jakub Voráček (2007 - Columbus), 7. Rostislav Olesz (2004 - Florida), 6. Milan Michálek (2003 - San Jose), 6. Pavel Zacha (2015 - New Jersey), 5. Jaromír Jágr (1990 - Pittsburgh), 5. Petr Svoboda (1984 - Montreal), 4. Rostislav Klesla (2000 - Columbus), 4. Pavel Brendl (1999 - Rangers), 3. Radek Bonk (1994 - Ottawa), 2. Petr Nedvěd (1990 - Vancouver), 1. Patrik Štefan (1999 - Atlanta), 1. Roman Hamrlík (1992 - Tampa Bay).

Jako druhá bude vybírat Carolina, která loni ze 12. příčky brala talent českého hokeje Martina Nečase. Nabízí se tak spojení s jeho spoluhráčem z reprezentace Filipem Zadinou, jehož skauti před letošní dražbou talentů řadí rovněž hodně vysoko. U Hurricanes však zřejmě převažuje zájem o ruského šikulu Andreje Švečnikova. Ten v juniorské OHL v dresu Barrie Colts letos v 44 startech nasázel 40 branek a na dalších 32 přihrál. V play off bral 11 zápisů (5+6) z 8 zápasů.

Zadina zářil pro změnu v QMJHL, za Halifax Mooseheads posbíral v 57 duelech dokonce 82 bodů (44+38). V play off přidal v 9 startech dalších 12 bodů (5+7) a velké jméno si udělal na šampionátu dvacítek. Českou reprezentaci prostřílel po dlouhé době do semifinále s bilancí 7+1 ze sedmi startů.

Vybudoval si pověst rozdílového hráče, jakého český hokej do NHL již dlouho nevyslal. Před 18 roky byl naposledy hráč z Česka mezi pěti prvními volbami (4. Rostislav Klesla, 2000 - Columbus). Odchovanec pardubického hokeje má našlápnuto k velké kariéře. Na nedávných testech fyzické připravenosti v Buffalu se svěřil, že by rád zamířil do Kanady. Uvítal by zájem Montrealu či Ottawy. Celků, které budou letos volit ze 3. a 4. pozice.

Konkurentem Zadiny bude také americký reprezentant Brady Tkachuk, jehož otec Keith v nejslavnější lize světa nasázel celkem 538 branek a starší bratr Matthew se v posledních dvou sezonách vypracoval mezi klíčové hráče Calgary.

Filip Zadina Martin Kaut Jakub Škarek

Šance na první kolo však z Čechů nejsou připisovány jen Zadinovi. Velký talent se skrývá rovněž v dalším pardubickém útočníkovi Martinu Kautovi. Ten má v 18 letech na kontě už 64 duelů v extralize se 17 body (9+8), v play off přidal v 7 zápasech dalších pět zápisů (3+2). Premiéru si odbyl i v reprezentačním áčku, když do poslední chvíle bojoval o post na soupisce pro MS v Dánsku. Propad v pořadí proti původnímu očekávání však může způsobit nedávná operace srdce, přestože potíže se srdečním svalem měl vyřešit jen rutinní zákrok a v další kariéře by jej to nemělo nijak omezovat.

Zájem skautů se očekává i v případě brankářů Jakuba Škarka (Jihlava a od příští sezony Lahti) a Lukáše Dostála (Kometa Brno, Třebíč), kteří by mohli přijít na řadu už od druhého kola a mají ambice zařadit se mezi nejvýše volené gólmany. Ve fyzických testech v Buffalu se vytáhli útočníci Jakub Lauko (Chomutov) a Kristian Reichel (Red Deer Rebels, WHL), jemuž prospěl přesun z Litvínova do zámoří. Draftem mohl syn Roberta Reichla projít už před dvěma roky.

Výkony na sebe upozornili i další potomci bývalých známých hokejistů. Obránce Libor Zábranský (Kelowna, WHL), syn majitele a trenéra mistrovské Komety Brno. Rovněž zadák Zack Malík (Sudbury Wolves, OHL). Syn Marka Malíka, aktuálně trenéra Frýdku-Místku se zkušenostmi z téměř sedmi stovek zápasů NHL. Z obránců však nejvyšší ambice bude mít Filip Král (Spokane Chiefs, WHL). Na řadu by se mohli dostat i další juniorští reprezentanti, útočníci Jan Jeník (Liberec) a Matěj Pekař (Muskegon Lumberjacks, USHL).