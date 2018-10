Za nadávku k soudu? Trenér Dornič má jasno, bez omluvy jde na policii

„Nepřijde mi, že bych se měl omlouvat nebo to nějak řešit,“ vzkazuje trenéru Ivanu Dorničovi kapitán havlíčkobrodských hokejistů Miroslav Třetina. „Bral jsem, že co se stalo v sobotu na ledě nebo mezi střídačkami, je v hokeji naprosto běžné. Nějaké nadávky, to je v každém zápase.“

Trenér Dornič z Hodonína však tvrdí, že se s takovou reakcí ještě nesetkal.

On by si měl zamést před svým prahem, protože pořád něco pořvával směrem na naši střídačku. A hlavně to pak psychicky neunášel. Měl tam nějakého Fišeru, dvoumetrového golema, kterého posílal na led jen proto, aby někoho zranil.

To je odvážné tvrzení.

Začalo to, když jsem dal gól, a on mě sekl do hlavy přes helmu hokejkou. A pak mi dal někde úplně mimo puk krosček na žebra. Aniž bych o něm věděl. Ten se prostě chtěl rvát nebo někoho zranit.

Jenže hlavní hádka vznikla v jiné situaci.

Bylo to po incidentu, kdy je někdo zlil pivem. Chtěli odejít do kabiny. To mě dokázalo nasr... Chvátáš v sobotu po zápase na pivo a jejich trenér za stavu 6:2 odvolá tým z ledu. Tak se to mezi střídačkami začalo shlukovat, řvát na sebe. A hlavně s tímhle Fišerou jsme po sobě něco pořvávali. A pak jsem zakřičel na Dorniče, ať si vezme toho dvoumetrového golema a táhnou někam na Slovensko. Jestli tam byl sprostý dovětek? Nevím, asi jo. Protože tam létala různá slova.

Kouč Dornič to však vzal osobně, zvažuje i trestní oznámení.

Tomu se jen směju. Řeší nějakou urážku na cti, nebo co jsem četl. To jsme někde v šestnáctém století, na turnaji rytířů? Urážka na cti! Tím bych se musel zaobírat asi každý zápas, jestli mě někdo neurazil. A žalovat třeba půlku stadionu, když křičí: Třetino, ty pí...

Takže jeho reakce je přehnaná?

Když to teď beru s odstupem času, je možné, že jsem nějaké peprné slovo řekl. Ale beru to pořád v rámci zápasu. Hokej hrál, trénuje ho nějaké roky, tak se s tím asi setkat musel.Pokud bych ho potkal někde venku na ulici, nedovolím si to.

rtd