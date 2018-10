Duel Pittsburghu s Washingtonem nabídl 13 gólů, bodovalo devět Čechů

Po středečním pohádkovém vstupu do sezony, ve které obhajují zisk Stanley Cupu, čekal hokejisty Washingtonu další těžký zápas hned následující den. Na senzační triumf 7:0 nad ambiciózním Bostonem navázali Capitals ziskem bodu z ledu rivalů z Pittsburghu, když se po řádné hrací době rozešli za vysokého skóre 6:6.

O vítězi se rozhodovalo až v prodloužení, ve kterém se přiklonilo štěstí na stranu domácích Penguins. V 62. minutě vše rozsoudil svou druhou trefou večera ofenzivní obránce Kris Letang. Diváci se v zápase rozhodně nenudili a bylo tomu už od samotného začátku, jenž jen během úvodních osmi minut hry nabídl v součtu pět branek.

Po zahajovací třetině drželi hosté stav 2:3. Ve druhém dějství střelecky aktivnější Pittsburgh otočil vývoj na 5:4, ovšem parta kolem Alexe Ovečkina se rozhodně nevzdala. Ve třetí třetině uspěla 1:2 poté, co se v rozmezí pouhých 19 vteřin v 54. minutě dvakrát prosadil šikula T.J. Oshie.

Prosadili se i oba čeští hokejisté v zápase. Hostující Jakub Vrána (15:17, 1+0, +3, 3 střely) ve 4. minutě otevřel svůj gólový výčet sezony, když z levého kruhu dorážel odraženou střelu od zadního mantinelu v podání Nicklase Bäckströma - 1:1. Domácí Dominik Simon (9:55, 0+1, +/-: 0, 2 střely) se pak v 37. minutě asistencí podílel na trháku Pittsburghu na 5:4. Obránce Michal Kempný je stále mimo hru s otřesem mozku a Dmitrij Jaškin zůstal i podruhé mezi náhradníky.

Mezi tři hvězdy zápasu zámořští novináři seřadili všechny tři dvougólové střelce v pořadí: Kris Letang (2+1), Jake Guentzel (2+0) a T.J. Oshie (2+1). Hostující kapitán Ovečkin (1+0) se střelecky prosadil i ve svém druhém startu sezony, bodově se prosadily i největší hvězdy Penguins Sidney Crosby (0+2) s Jevgenijem Malkinem (1+2).

Po šokujícím sedmigólovém debaklu od Washingtonu se hned druhý den hokejisté Bostonu představili v Buffalu a svou reputaci napravili pro změnu výhrou 4:0. Letní posila brankář Jaroslav Halák dostal tentokrát před Tuukkou Raskem přednost od úvodní minuty a za důvěru se koučům odvděčil bezchybným výkonem podloženým 32 zákroky.

Slovenský reprezentant byl zvolen první hvězdou před útočníkem Bradem Marchandem, jenž se asistencí podílel na všech čtyřech gólech Bruins. Třetí hvězdou byl kanonýr David Pastrňák (16:03, 1+0, +2, 6 střel). V 37. minutě po české kombinaci zvyšoval na 3:0. David Krejčí (16:38, 0+1, +1, 1 střela) jej našel volného u pravé tyče brány Cartera Huttona a Pastrňák se v pohotovém zakončení nemýlil. V dresu domácích Sabres si odbyl premiéru po letní výměně ze St. Louis český útočník Vladimír Sobotka (18:42, +/-: 0, 1 střela).

Při zranění Scotta Darlinga vstupuje do sezony v pozici jedničky Caroliny český gólman Petr Mrázek. Premiéra v novém dresu jej čekala ve čtvrtek, když se představil domácím fanouškům v duelu s Islanders. Hurricanes měli výraznou střeleckou převahu (46:20) dlouho se však nemohli prosadit.

New York poslal do vedení v 30. minutě Valtteri Filppula a stav 0:1 vydržel až do 59. minuty, kdy Carolinu zachránil vytouženým vyrovnáním Jordan Staal. V prodloužení ovšem hosté disponovali přesilovou hrou, kterou střelou bez přípravy proti přemísťujícímu se Mrázkovi proměnil v zisk druhého bodu Josh Bailey. Domácí gólman si tak připsal 18 zákroků proti 20 střelám. V útoku Hurricanes nechyběl český talent Martin Nečas (11:35, +/-: 0, 1 střela), jenž tak po loňské premiéře přidal svůj druhý start ve slavné lize.

Ve čtvrtek byl v akci po Nečasovi i druhý 19letý český mladík v NHL, útočník Filip Chytil (12:41, 0+1, +1). V zápase jeho Rangers s Nashvillem se navíc v 28. minutě blýskl chytrou přihrávkou od zadního mantinelu po, které vsítil vyrovnávací gól na 1:1 centr Jesper Fast. V úvodu třetí třetiny Predators poslal do trháku obránce P.K. Subban a při snaze domácích o vyrovnání hrou bez brankáře se trefil i Colton Sissons. V 60. minutě si poslední slovo vzal ještě útočník New Yorku Pavel Bučněvič, na více než na zkorigování skóre to ale nestačilo.

S jednou asistencí utkání zakončil i David Kämpf (13:05, 0+1, +1, 3 střely), jehož Chicago ve čtvrtek uspělo 4:3 po prodloužení v Ottawě. Vítěznou branku vsítil už po 38 vteřinách nastavení Patrick Kane, jenž pláchl obraně Senators a bekhendem poslal puk pod horní tyč. Kämpf si svůj bodový zápis připsal u důležité trefy na 3:3 z 53. minuty, kdy za asistencí českého forvarda a produktivního Kanea skóroval bek Brent Seabrook. V sestavě vítězů figuroval i zadák Jan Rutta (17:24, +/-: 0, 1 střela).

Hned dva čeští obránci si odbyli premiéry v NHL při zápase Detroitu s Columbusem. V defenzivě domácích Red Wings, kteří postrádají zraněné veterány Niklase Kronwalla či Mikea Greena, operovali 20letý Filip Hronek (16:03, +/-: 0, 1 střela) a 24letý Libor Šulák (18:26, +/-: 0, 1 střela). Svými výkony rozhodně nezklamali, výhru si ale nakonec po prodloužení odvezli hosté. Blue Jackets byli v zápase střelecky aktivnější 39:20 a v 62. minutě jim trefil druhý bod hvězdný Artěmij Panarin. Čeští útočníci z řad obou celků, Martin Frk a Lukáš Sedlák, utkání sledovali jen jako náhradníci.

Výsledky a české zářezy Pittsburgh - Washington 7:6PP (Simon 0+1 - Vrána 1+0), Carolina - Islanders 1:2PP (dom. brankář Mrázek kryl 18 střel a dvakrát inkasoval), Buffalo - Boston 0:4 (Pastrňák 1+0, Krejčí 0+1), Rangers - Nashville 2:3 (za dom. Chytil 0+1), Ottawa - Chicago 3:4PP (za hosty Kämpf 0+1), Detroit - Columbus 2:3PP, St. Louis - Winnipeg 1:5, Dallas - Arizona 3:0 (Faksa 0+1), Colorado - Minnesota 4:1, Vegas - Philadelphia 2:5 (za hosty Voráček 0+2, Gudas 0+1).

Obránce Roman Polák (13:28, +1, 1 střela) s centrem třetí řady Radkem Faksou (16:52, 0+1, +1, 1 střela), jenž asistoval u otevírací a zároveň i rozdílové trefy utkání, se podíleli na výhře Dallasu 3:0 nad Arizonou. Brankář Ben Bishop na čisté konto potřeboval 30 zákroků. O góly Stars se postarali útočníci Alex Radulov s Devinem Shorem a obránce John Klingberg.

Finalisté Stanley Cupu z Vegas přivítali na svém ledě hokejisty Philadelphie. Hostující Flyers odcházeli po první třetině do kabin za stavu 1:2 a skvěle jim navíc vyšel nástup do druhé třetiny. Sérií tří gólů odskočili do trháku 1:5 a náskok si už udrželi. První hvězdou byl vyhlášen autor dvou gólů vítězů Wayne Simmonds. Do nové sezony vstoupil úspěšně i Jakub Voráček (18:09, 0+2, +1, 1 střela), jenž zaznamenal dvě asistence a zaokrouhlil tak svou kariérní sbírku přihrávek na rovných 400. Obránce Radko Gudas (16:16, 0+1, +1, 1 střela) přihrával na jeden gól. Gólman Michal Neuvirth figuruje na listině zraněných hráčů a týmové jedničce Brianu Elliottovi, jehož pozornost ve dvou případech prověřil i forvard Golden Knights Tomáš Nosek (12:56, -1, 2 střely), tak kryl záda Anthony Stolarz.

Výsledky NHL:

Detroit Red Wings Detroit Red Wings : Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 2:3P (0:1, 2:1, 0:0 - 0:1) Góly:

27:46 Cholowski (D. Larkin, Nyquist)

36:13 Bertuzzi (D. Larkin, Nyquist) Góly:

05:12 Atkinson (Dubois, Panarin)

33:06 J. Anderson (Dubinsky, Duclair)

62:11 Panarin (N. Foligno, Nutivaara) Sestavy:

Howard (J. Bernier) – Cholowski, DeKeyser, Šulák, Daley, Hronek, Hicketts – Mantha, D. Larkin, Nyquist – Rasmussen, Nielsen, Bertuzzi – Vanek, Athanasiou, Abdelkader – Glendening, Ehn, Helm. Sestavy:

Korpisalo (Bobrovskij) – Werenski, D. Savard, R. Murray, Nutivaara, G. Carlsson, Kukan – Panarin, Dubois, Atkinson – N. Foligno, Wennberg, Bjorkstrand – Jenner, Dubinsky, J. Anderson – Milano, Riley Nash, Duclair. Rozhodčí: Dwyer, Luxmore – Berg, Brisebois Počet diváků: 19,515

Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : New York Islanders New York Islanders 1:2P (0:0, 0:1, 1:0 - 0:1) Góly:

58:25 J. Staal (D. Hamilton, Aho) Góly:

29:27 Filppula (B. Nelson)

60:43 Jo. Bailey (Barzal, Pulock) Sestavy:

Mrázek (McElhinney) – D. Hamilton, Slavin, Faulk (A), de Haan, Pesce, T. van Riemsdyk – T. Teräväinen, Aho, Ferland – Williams (C), J. Staal (A), Foegele – Zykov, Nečas, B. McGinn – Svečnikov, Wallmark, Martinook. Sestavy:

Greiss (Lehner) – Leddy, Hickey, Pulock, Pelech, Boychuk, Sbisa – Jo. Bailey, Barzal, Beauvillier – Eberle, B. Nelson, Lee (C) – Fritz, Filppula, Komarov – Clutterbuck, Cizikas, M. Martin. Rozhodčí: Dean Morton, Tim Peel – Scott Cherrey, Brad Kovachik

Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : Washington Capitals Washington Capitals 7:6P (2:3, 3:1, 1:2 - 1:0) Góly:

01:49 Oleksiak (Malkin, Kessel)

07:27 Guentzel (Sprong, J. Schultz)

20:30 Letang (Crosby)

35:09 Guentzel (J. Schultz, Hörnqvist)

36:58 Brassard (Simon, Dumoulin)

42:45 Malkin (Letang, Crosby)

61:20 Letang (Malkin, Kessel) Góly:

03:57 J. Vrána (Bäckström, Oshie)

04:18 Orpik

08:00 Ovečkin (Djoos, Kuzněcov)

23:54 Carlson (Connolly)

53:01 Oshie

53:22 Oshie (Carlson) Sestavy:

M. Murray (DeSmith) – Letang, Dumoulin, J. Johnson, Määttä, J. Schultz, Oleksiak – Hörnqvist, Crosby (C), Guentzel – Kessel, Malkin (A), Hagelin – Rust, Brassard, Simon – Sprong, Sheahan, Cullen (A). Sestavy:

Holtby (Copley) – Niskanen, Orlov, Carlson, Djoos, Bowey, Orpik (A) – Connolly, Kuzněcov, Ovečkin (C) – Oshie, Bäckström (A), J. Vrána – Stephenson, Eller, Burakovsky – Smith-Pelly, Dowd, Walker. Rozhodčí: Furlatt, Kendrick – Smith, Nowak Počet diváků: 18627

Ottawa Senators Ottawa Senators : Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks 3:4P (3:2, 0:0, 0:1 - 0:1) Góly:

06:47 Z. Smith (White, Chabot)

12:06 Lajoie (Duchene, Dzingel)

16:32 White (Lajoie, Tierney) Góly:

04:40 DeBrincat

10:30 J. Toews

52:18 Seabrook (P. Kane, Kämpf)

60:38 P. Kane Sestavy:

C. Anderson (Condon) – Chabot, Ch. Wideman, Borowiecki, Ceci, Lajoie, DeMelo – Dzingel, Duchene, B. Ryan – White, Z. Smith, Mark Stone – Formenton, Tierney, Bødker – M. McCormick, Pyatt, Pääjärvi. Sestavy:

C. Ward (Delia) – Keith, Jokiharju, Seabrook, Manning, E. Gustafsson, Rutta – DeBrincat, J. Toews, Kahun – Saad, Schmaltz, P. Kane – Kunitz, Anisimov, Kämpf – Krüger, Johnson, Martinsen.

New York Rangers New York Rangers : Nashville Predators Nashville Predators 2:3 (0:0, 1:1, 1:2) Góly:

27:37 Fast (Chytil)

59:26 Bučněvič (Zibanejad, Zuccarello) Góly:

23:54 F. Forsberg (Turris, C. Smith)

43:28 P. K. Subban (Ekholm, Sissons)

58:36 Sissons (Ellis, Ekholm) Sestavy:

H. Lundqvist (Georgijev) – McQuaid, Skjei, Shattenkirk, Br. Smith, Pionk, M. Staal – Bučněvič, Zibanejad, Zuccarello – K. Hayes, Lettieri, B. Howden – Naměstnikov, Fast, Kreider – Vesey, Spooner, Chytil. Sestavy:

Rinne (Saros) – Ellis, Josi, P. K. Subban, Ekholm, Y. Weber, Hamhuis – Arvidsson, Johansen, F. Forsberg – C. Smith, Turris, Fiala – Sissons, Bonino, Järnkrok – Hartman, F. Gaudreau, Salomäki – Rinaldo. Rozhodčí: Hebert, Rooney – Devorski, Tobias Počet diváků: 17 117

Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 2:5 (1:2, 0:3, 1:0) Góly:

06:37 Marchessault (Merrill, M.-A. Fleury)

48:28 Bellemare Góly:

11:23 Lindblom (Sanheim, Voráček)

18:43 Simmonds (Hägg)

22:58 Simmonds (Voráček, Giroux)

26:11 Hägg (J. van Riemsdyk, M. Vorobjov)

27:17 Laughton (Gudas, M. Raffl) Sestavy:

M.-A. Fleury (31. M. Subban) – Theodore, Engelland, C. Miller, McNabb, Holden, Merrill – Marchessault, W. Karlsson, R. Smith – Pacioretty, Stastny, Haula – Nosek, O. Lindberg, Carpenter – Carrier, Bellemare, Reaves. Sestavy:

Elliott (Stolarz) – Gostisbehere, Provorov, MacDonald, Hägg, Sanheim, Gudas – Giroux, Couturier, Konecny – Lindblom, Patrick, Voráček – J. van Riemsdyk, M. Vorobjov, Simmonds – Laughton, Lehterä, M. Raffl. Rozhodčí: Schlenker, Watson – Knorr, Sericolo Počet diváků: 18 555

Buffalo Sabres Buffalo Sabres : Boston Bruins Boston Bruins 0:4 (0:2, 0:1, 0:1) Góly:

Góly:

06:33 Chára (Marchand, McAvoy)

15:34 Donato (Marchand, Bergeron)

36:16 Pastrňák (Krejčí, Marchand)

59:48 Bergeron (Marchand) Sestavy:

C. Hutton (Ullmark) – Ristolainen (A), Scandella, Dahlin, McCabe, C. Nelson, Beaulieu – S. Reinhart (C), Eichel, Skinner – T. Thompson, Berglund, Sheary (A) – Okposo, Mittelstadt, Sobotka – Pominville, Rodrigues, Girgensons. Sestavy:

Halák (T. Rask) – McAvoy, Chára (C), Carlo, J. Moore, K. Miller, Grzelcyk – Pastrňák, Bergeron (A), Marchand – Heinen, Krejčí, DeBrusk – Backes (A), Kuraly, Donato – Bjork, Acciari, Nordström. Rozhodčí: Kozari, St. Pierre – Miller, Nagy

St. Louis Blues St. Louis Blues : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 1:5 (0:1, 0:0, 1:4) Góly:

54:10 Dunn (R. O'Reilly, Bozak) Góly:

04:01 Laine (Scheifele, Wheeler)

45:51 Lowry

46:55 Wheeler (Connor, Scheifele)

47:35 Connor (Trouba, Laine)

51:05 B. Tanev (Roslovic, Vesalainen) Sestavy:

Allen (Ch. Johnson) – Bouwmeester, Pietrangelo (C), Dunn, Parayko, Ch. Butler, Schmaltz – Maroon, R. O'Reilly, Tarasenko (A) – Schwartz, B. Schenn, Kyrou – Steen (A), Bozak, Perron – Barbašev, Thomas, Blais. Hlavní trenér: Mike Yeo. Sestavy:

Hellebuyck (Brossoit (A)) – Morrissey, Trouba, Chiarot, Byfuglien (A), Morrow, T. Myers – Connor, Scheifele (A), Wheeler (C) – Perreault, Little, Laine – Vesalainen, Roslovic, Ehlers – Copp, Lowry, B. Tanev. Hlavní trenér: Paul Maurice. Rozhodčí: Jake Brenk, Dan O'Halloran. Čároví: Brian Mach, Libor Suchánek Počet diváků: 18292

Dallas Stars Dallas Stars : Arizona Coyotes 3:0 (0:0, 3:0, 0:0) Góly:

24:21 D. Shore (Faksa, C. Carrick)

24:49 Radulov (Ja. Benn, C. Carrick)

25:57 J. Klingberg (Lindell, Ja. Benn) Góly:

Sestavy:

Bishop (Chudobin) – J. Klingberg (A), Lindell, Heiskanen, Methot, R. Polák, C. Carrick – Radulov, Seguin (A), Ja. Benn (C) – Comeau, Spezza, Janmark – Pitlick, Faksa, D. Shore – B. Ritchie, Hintz, Dickinson. Sestavy:

Raanta (Kuemper) – Demers, Ekman-Larsson (C), Hjalmarsson (A), Connauton, Oesterle, Goligoski – Fischer, Stepan (A), Pánik – Hinostroza, Keller, Perlini – Cousins, Richardson, Grabner – Kempe, D. Strome, Crouse. Rozhodčí: O ́Rourke, Hanson – Galloway, Murphy Počet diváků: 18 532