Extraligu si zahrajeme příští rok, věří jihlavský kapitán Čachotský

„Samozřejmě, ještě furt to ve mně je,“ připouští Čachotský. „Ale doufám, že letos zabojujeme a vrátíme se zpátky a extraligu si zahrajeme příští rok. Cíl takový máme.“

Zklamání je o to silnější, že Jihlavě k udržení mezi elitou stačilo v rozhodující fázi sezony – prolínací soutěži – získat o jediný bod více.

„Před baráží jsem jasně říkal, že se hraje do posledního kola. I když jsme to měli dobře rozehrané, věděli jsme, že to není tak, že budeme mít po pěti kolech náskok a budeme zachránění. Že baráž končí až dvanáctým zápasem,“ připomíná Čachotský.

Dukle sice vstup do baráže vyšel parádně, po čtyřech zápasech měla ze dvanácti možných bodů deset, ale... „Pak jsme malinko vypadli z role, na tři zápasy, a horko těžko jsme se do toho dostávali zpátky. A nakonec nám to těsně uniklo,“ připomněl Čachotský, který zmařenou sezonu ještě nedokázal dostat z hlavy.

„Ale doufám, že až v Přerově padne první buly a odstartuje nová sezona, začneme vyhrávat.

Chceme mít pohodu v kabině a klid na práci,“ přeje si šestatřicetiletý forvard.

Jednoho z hlavních tahounů jihlavského týmu mrzí, že se nepodařilo udržet kompletní kádr Dukly z minulé sezony.

„Měli jsme tu strašně šikovné kluky, kteří zde už bohužel nejsou,“ lituje. „Někteří tady přitom byli delší dobu, odváděli super práci a rád bych je znovu viděl. Když přijdu do kabiny a nepotkám je tam, je to divné. Ale takový je hokej.“

Osobně bude nejvíce postrádat neúnavného bojovníka Radka Hubáčka. „Ten by byl schopen se nechat zabít, abychom vyhráli nebo abychom nedostali gól,“ vzpomíná s úsměvem.

Síla kádru? Rozhodne až sezona

A jak vnímá sílu současného kádru Dukly? „To se ukáže až v sezoně,“ má jasno. „Já nemám rád ty prognózy, kdy někdo řekne: ti vypadají na papíře dobře. Vše se uvidí.“

Zajímavou konfrontaci Dukle nabídne hned druhé kolo, ve kterém svěřenci kouče Petra Vlka v rámci domácí premiéry přivítají České Budějovice. „Spousta lidí je tipuje na tým, který by také měl hrát nahoře, bojovat o postup,“ uvědomuje si Čachotský. „Budějovice jsou na extraligu nachystané už delší dobu, zatím se jim to nepovedlo. Tak uvidíme, jak to bude letos.“

Bitvu s Motorem však rozhodně nepřeceňuje. „Bude to teprve druhý zápas v sezoně, který určitě nebude o tom, jestli do baráže půjdeme nebo nepůjdeme. Protože to by byl nesmysl,“ usmívá se. „Hlavně doufám, že přijde hodně lidí, bude dobrá atmosféra a diváci na nás budou chodit během celé soutěže.“

Fanouškům na závěr posílá vzkaz: „Chtěl bych jim poděkovat za minulou sezonu. Hlavně těm pozitivním. I když se víc prohrávalo než vyhrávalo, podporovali nás a viděli, že jsme do toho dali všechno. To samé budeme chtít také letos,“ slíbil za celý tým.