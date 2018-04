Z poklidné cesty za záchranou pořádné drama. Jihlava už nesmí váhat

Rovněž Dukla zvládla začátek boje o extraligu famózně, z dvanácti možných bodů z úvodních čtyř zápasů si jich na konto připsala plných deset a rázem se stala jasným favoritem prolínací soutěže. Mnozí už dokonce její náskok považovali za rozhodující.

Jenže.

V pátek přišel první zásah prvoligového „outsidera“ do sebevědomí extraligového „obra“ (Jihlava prohrála v Kladně 1:3) a hned v neděli další (Karlovy Vary si z ledu Dukly odvezly výhru 2:1). Rázem se tak ze zdánlivě poklidné cesty za záchranou znovu stává pořádné drama.

„Je to baráž, v níž je okolní tlak na výsledky ohromnej,“ nechal se slyšet jihlavský útočník Richard Diviš. „Znát to bylo i na nedělní atmosféře. Enormně jsme tentokrát potřebovali, aby nám diváci píchli, aby nás zatlačili... Prostě je to ohromný tlak a my jsme se s ním nesrovnali,“ dodal.

Nepomohla ani kvalita ledu

Pískot se z hlediště Horáckého zimního stadionu, kam v neděli večer dorazilo přes pět tisíc diváků, ozval poprvé ve chvíli, kdy karlovarský Michal Plutnar zvyšoval v 17. minutě na 2:0 pro hosty.

„Nebyl to od nás optimální výkon. I přes nějaké šance, které jsme si vytvořili, jsme tahali za kratší konec,“ přiznal Diviš.

Nakonec pouze on dokázal najít recept na překonání soupeřova gólmana. Puk do sítě poslal v přesilovce pět na tři. „Umlátili jsme to. Jinak nám ale chyběla lehkost a nenahrávala nám ani kvalita ledu. Na kombinaci to moc nebylo,“ postěžoval si dvaatřicetiletý hokejista.

Přílišná změna k lepšímu se zřejmě v otázce ledové plochy nedá očekávat ani dnes, kdy do Jihlavy dorazí už podruhé v prolínací soutěži Kladno. Tedy tým, který je aktuálně v barážové tabulce na třetí pozici. Ovšem na vedoucí Duklu ztrácí už jen jeden bod.

„Každý bod se počítá, takže my do Jihlavy jedeme určitě nějaký bod urvat. A doufáme, že se nám to povede,“ vzkázal na Vysočinu odhodlaný kladenský gólman Lukáš Cikánek, jehož úspěšnost zásahů zápas od zápasu roste.

Na odčarování jeho kouzla musí jihlavští hokejisté makat hned od úvodního vhazování. Další zaváhání v domácím prostředí si už totiž nemůžou dovolit.

„Na Kladno by mohlo platit to, že se na něj dobře připravíme a budeme hrát to svoje. Ani ne snad nějaký nadstandard, ale náš hokej, který nás zdobí,“ předložil plán pro dnešní večer Diviš.

Spoléhat se jen na štěstí podle něj rozhodně nestačí. „Co je to štěstí? Tomu já moc nevěřím. Prostě buď si pro to jdete, nebo nejdete. Třeba v neděli jsme nebyli tak nastartovaní, mohlo na nás něco dolehnout, nevím. Každopádně to od nás nebylo tak lehkonohé, a nepomohli jsme si ani tím, že jsme rychle prohrávali,“ vrátil se ještě na skok k nepovedenému souboji s Karlovými Vary.

„Do dalšího zápasu určitě vstoupíme líp, abychom byli znovu ta Dukla Jihlava, na kterou jsou tady všichni zvyklí,“ burcoval Diviš.