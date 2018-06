Jihlavský obránce Šidlík: Myslím si, že není namístě hrubé urážení hráčů

Můžete potvrdit, že odejdete?

Tak to je spíš otázka na pana jednatele Ščerbana. Ten vynesl ven zprávu, že nebudu pokračovat. Já jsem stále hráčem Dukly, mám tam platnou smlouvu, takže ještě není nikde nic dojednaného.

Čili stále máte smlouvu, ale Dukla s vámi nepočítá?

Ano. Já jsem to řekl i za sebe: prostě jsme se nedomluvili. Ale pořád jsem hráčem Dukly a ještě nic dojednaného není.

Už máte nabídky?

Určitě jednám.

V Česku, nebo v zahraničí?

Aktuálně je to ve fázi, že vám nemůžu říct více podrobností.

Nedávno jste napsal na Facebooku, že jedním z faktorů, které vás vedou k odchodu, jsou i narážky fanoušků. Jak byste to blíže okomentoval?

Není to příjemné. Nešlo jen o moji osobu, ale celkově. Tak jsem se vyjádřil, protože se to pořád omílalo. Měl jsem spoustu dotazů. Jinak to ale není důvod, proč bychom se nedohodli.

Co vás mrzelo konkrétně?

Myslím si, že není namístě hrubé urážení hráčů a celkově týmu.

Psal jste, že jste půl roku nepoužíval Facebook. Navzdory tomu se k vám reakce dostaly?

To se ke mně dostane všechno. Ale já nepoužívám třeba ani televizi.

V případě, že byste se nedomluvil s jiným klubem, dovedete si teď představit, že byste hrál dál v Dukle?

Momentálně asi ne.

Jistě jste přemýšlel nad uplynulou sezonou. Co bylo rozhodujícím faktorem v baráži, po níž jste sestoupili?

Baráž rozhodl zápas s Litvínovem. Tam to bylo dobře rozehrané, prohrálo se. Tam se to rozhodlo.

A už máte vysvětlení pro to, co se najednou změnilo po dobrém vstupu do baráže?

Nevím. Já jsem tuhle otázku dostal hned po baráži. A ani s odstupem času nejsem schopen říct, co se stalo. Po té zmíněné prohře se to semlelo, jako kdybychom si přestali věřit. Od té doby to šlo všechno dolů.

Zkuste vybrat jeden moment, který vám utkvěl v paměti z extraligové sezony.

Já myslím, že celá sezona. Kdo může říct, že si zahrál extraligu za Duklu Jihlava. Je nás pár, takže i takhle to vnímám. Celá sezona byla neuvěřitelná zkušenost. Pro mě tedy celá sezona.