Chceme elitního centra, zní z Pardubic. Salfický loví mezi reprezentanty

Starosti dělá Salfickému obrana. Dynamu dal nedávno sbohem mladík Jan Ščotka a otazníky visí nad Trončinským s Hrabalem, kteří sice mají v Pardubicích smlouvy, ovšem je v nich obsažena výstupní klauzule.

„Pro případ, že by odešli, máme některé beky v hledáčku, ale doufám, že zůstanou. Jednám také o návratu Vojty Budíka ze zámoří, jenž by mohl zaujmout Ščotkovu pozici. Záleží však na postoji Buffala, které má do konce května možnost s Budíkem podepsat smlouvu,“ přibližuje Salfický.

Téměř hotovo je v útoku. Zde by si šéf Dynama ideálně představoval dvě posily. „Zůstaly nám tři formace. Po příchodu Honzy Mandáta je pro mě ještě priorita sehnat top centra a jedno pravé křídlo,“ plánuje.

A lovil v pro fanoušky velmi zajímavé destinaci. Na světovém šampionátu v Dánsku.

„S některými hráči jsme byli v kontaktu už před mistrovstvím. Jde ale o kvalitní hokejisty, kteří spíše čekají na nabídky z lepších zahraničních lig. Čekáme na jejich vyjádření. Věřím, že se nám podaří představit velice zajímavé jméno,“ napíná fanoušky dvojnásobný světový šampion.

Velkým tématem kolem pardubického hokeje jsou v poslední době peníze. Má vůbec Dynamo na to, aby přivedlo hráče světových kvalit?

„Pořád se bavíme o cenové relaci, na kterou si náš klub může sáhnout. Také jsme omezeni možnostmi trhu, ale pro naši extraligu to podle mě pořád bude výborný hráč,“ věří Salfický.

Nové posily by se teoreticky mohly objevit na Memoriálu Zbyňka Kusého, novém turnaji, který se Dynamo rozhodlo uspořádat v srpnu na počest zesnulého nejúspěšnějšího manažera v klubové historii.

„S tím nápadem přišel Ondřej Šebek. Po úspěšné sezoně jsme chtěli našim fanouškům opět udělat radost a tahle myšlenka je fantastická. Uspořádáme kvalitní turnaj, na který jsme oslovili kluby z ciziny,“ láká Salfický.

V Pardubicích se od 16. do 19. srpna objeví Slovan Bratislava, Eisbären Berlin a Admiral Vladivostok.

„Bylo i přání trenérů pozvat zahraniční soupeře, českých je dost. Kvalitní utkání budou pro nás vítaným testem a ukážou koučům, kdo si zaslouží být v základní sestavě,“ vítá příležitost Dušan Salfický.