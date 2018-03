Oslabení 2 proti 6? Nepřipomínejte mi to, usmíval se zachránce Rolinek

V polovině třetí třetiny vedli Východočeši 3:1, po tygřím skoku útočníka Patrika Poulíčka, kterým poslal do vzduchu brankáře Ocelářů Šimona Hrubce, ale šlo Dynamo do tří. Přestože na kostce svítil čas přes osm minut, trenér hostí Václav Varaďa vycítil šanci a místo gólmana poslal na led šestého bruslaře.

„V takových zápasech ubráněná oslabení rozhodují,“ říkal po utkání zkušený bek Petr Čáslava. Právě on byl jedním z trojice na ledě, která čelila nejdříve dvojnásobné a posléze trojnásobné převaze hostí.



Kapitán Rolinek totiž přišel o hůl a cesta na střídačku se najednou zdála být delší než kdy jindy.

„Ani mi to nepřipomínejte,“ prohodil s úsměvem po cestě do šatny mistr světa z roku 2010. Pro jiné mimořádný počin, pro něj samozřejmost.

„Rolas to výborně vykrýval, vytlačil jejich hráče. My už jen stáli u brány. Smekám před tím, co dokázal bez hokejky,“ vysekl poklonu svému vrstevníkovi Čáslava.

„Takhle by to mělo vypadat. Kapitán nám ukázal, jak se v takových situacích hraje,“ přidal obdiv o generaci mladší útočník Matej Beran.

Zatímco Rolinek s Čáslavou a skvělým brankářem Ondřejem Kacetlem jistili zadní vrátka, v ofenzivě byl znovu spoleh právě na Berana. 24letý forvard se trpělivě ochomýtal kolem brankoviště a i ve třetím čtvrtfinále se zapsal mezi střelce. Jeho gól ale měl znovu k výstavní trefě daleko...

„Taky byl hnusnej,“ smál se po utkání a dodal: „To je ale úplně jedno. Kluci vybojovali puk a hodili ho před branku, já ho i gólmanem dotlačil za čáru. Regulérní branka. Později se navíc ukázala jako vítězná, což je super.“

Tohle v Třinci nemáte, skandoval kotel

V pardubické aréně sice bylo k vidění pár volných míst, třeskutá atmosféra více než deseti tisíců fanoušků ovšem aktéry na ledě ohromila.

„Co předvedli diváci, to bylo neskutečné. Něco podobného jsem nezažil ani při derby,“ vyzvedl ohlušující podporu diváků útočník Martin Kaut.

„Doma se nám daří a velký dík za to patří fanouškům. Vážíme si jejich podpory a chceme jim to vrátit,“ přidal se s poděkováním Beran.

„Jsem hlavně rád, že si lidi můžou zase užít play off. Po té bídě, která tu byla loni a předloni,“ zmínil Čáslava ročníky, na něž by ve městě perníku nejraději zapomněli.

Už jen postup do čtvrtfinále byl pro Dynamo obrovským zadostiučiněním. Jak vysoká bude nakonec jarní pardubická prémie?