Restartu Znojma má pomoci pět posil ze zámoří. Bylo třeba se přizpůsobit

Dojíždění na tréninky, vynucené opravami na jejich stadionu, vystřídá v programu znojemských hokejistů konečně cestování za body do tabulky.

Do rakouského Villachu to Orli sice mají 450 kilometrů, což je úplně jiná porce než 60 kilometrů do Telče, případně 30 kilometrů do Moravských Budějovic, kde v létě trénovali, zdaleka ale nepůjde o tak „otravné“ harcování jako v rámci přípravy.

Startuje EBEL, soutěž s účastníky ze šesti zemí a se Znojmem jako stabilně jediným českým celkem.

Minulá sezona se Znojmu nevydařila, poprvé se nedostalo do play off. Na tento „hluchý“ rok chce klub navázat zase zlepšením. Začíná v pátek ve Villachu.

„Chceme nalákat diváky, hrát atraktivní hokej. Aby se líbil a byly výsledky,“ zmínil cíle Jiří Beroun, který se po ukončení kariéry stal asistentem trenéra Miroslava Fryčera.

V soutěži, ze které se nesestupuje a díky tomu se tam hraje méně svázaně taktikou než třeba v české extralize, je atraktivita nutností. Zároveň ale Znojmo potřebuje i výsledky k vylepšení loňského dojmu.

Proto nastalo na jihu Moravy hodně změn. Udržení trenéra Miroslava Fryčera je nastartovalo, v kádru přibyly zámořské posily. Kanaďanů a Američanů je ve Znojmě pět, oproti minulým letům výrazné navýšení. „EBEL se hraje zámořským stylem. Není na co čekat, musíme se přizpůsobit,“ vytkl si Fryčer.

Do branky Znojmo získalo zpět Patrika Nechvátala, také borce otřískaného mezinárodní ligou.

„Myslím si, že máme silnější tým než loni,“ říká Beroun. „Prověří nás ale až EBEL. Někteří kluci ji vůbec nehráli, někteří hráli podobné soutěže. Než se adaptují cizinci, chvíli to trvá. Naši kluci se k nim výborně zapracovali a doufám, že jsme se připravili dobře,“ vyhlíží bývalý znojemský útočník.

Kapitánské céčko předal dalšímu z vytrvalců v klubových barvách; David Bartoš načne v seniorské kategorii ve Znojmě devátou sezonu. „Nečekal jsem to, ale trenéři se tak rozhodli. Těším se a určitě je pro mě čest kluky vést,“ pravil ke svému „povýšení“ do role kapitána.

Těší se na domácí led

Díky tomu, že se podařilo najít nové termíny pro domácí zápasy, které Znojmo nemůže v září doma odehrát kvůli dokončení rekonstrukce na stadionu, není start do EBEL pro Orly na papíře tak katastrofický, jak se původně mohlo jevit. Venkovní zápasy je na rozjezd čekají jen dva za sebou, celkově sice z prvních šesti kol hrají venku čtyřikrát, ale následně se zase rytmus doma-venku otočí v jejich prospěch.

Momentka z utkání Zlín - Znojmo.

V říjnu mají Orli z jedenácti zápasů hned sedmkrát výhodu domácího prostředí. „Domů se těšíme,“ přiznal Beroun. Říjen tak může být pro jeho celek klíčovým měsícem, kdy se lze do nové sezony chytit.

Se změnou se v létě musel vyrovnat i Beroun osobně. Ke skončení kariéry mu pomohlo i to, že už minulou sezonu nedohrál.

„Někdy v tréninku mě sice láká něco si zkusit, vystřelit si, ale silné to není. Nemá cenu se zapojovat do soutěží s hráči. Jenom občas jsem si s nimi dal vytrvalostní bruslení, abych trochu zapojil nohy. Jinak jsem už trenérem a pro to jsem se nadchl. Vymýšlím nové věci a k tomu vycházím i z těch, které fungovaly v době, kdy jsem hrával,“ říká.

O vedení tréninků se dělil s druhým asistentem a rovněž bývalým znojemským hráčem Tomášem Jakešem. Zápasy už si bude Fryčer koučovat sám.