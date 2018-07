Zlín peníze na posily najde, Puliš a Lotyš Kulda ale musí přesvědčit

Můžu týmu prospět, věří Lotyš Působení Rihardse Bukartse nebylo úplně vydařené, ovšem angažování Ralfse Freibergse a zejména Robertse Bukartse si v hokejovém Zlíně nemohli vynachválit. I proto klub pozval na zkoušku dalšího lotyšského reprezentanta. O smlouvu usiluje 23letý útočník Edgars Kulda.

„Cítím šanci získat tady angažmá. Věřím, že můžu týmu prospět,“ poznamenal Kulda po prvním tréninku ve Zlíně. V posledních třech sezonách nastupoval v domácím Dinamu Riga v KHL, ovšem jako spousta krajanů má za sebou juniorské zámořské angažmá. Je dokonce jedním ze tří Evropanů, kteří získali Stafford Smythe Trophy pro nejlepšího hráče finálového turnaje kanadských juniorských soutěží. Dostal ji v ročníku 2013/14, kdy s týmem Edmonton Oil Kings prestižní Memorial Cup vyhrál. Stejnou cenu pozvedly nad hlavu současné hvězdy NHL Taylor Hall, Nathan MacKinnon či Leon Draisaitl, v minulosti to byli Scott Niedermayer nebo Corey Perry. Na rozdíl od nich ale Kulda mezi elitou šanci nedostal. Arizona jej draftovala po zisku trofeje na 193. místě, jenže její dres nikdy neoblékl. Po další sezoně v kanadské juniorce se naopak vrátil domů. „V juniorce jsem se toho hodně naučil. A přestože jsem byl draftován do NHL, rozhodl jsem se jít do KHL,“ uvedl. Před rozhodnutím, zda zůstat, či odejít, stál také letos v létě. Měl několik nabídek z KHL, ale vždy šlo o dvoucestné smlouvy. Pokud by se nedostal do sledované soutěže, nastupoval by o patro níž. „Druhá ruská liga je mnohem horší soutěž, proto jsem se rozhodl pro zlínskou nabídku. O klubu a městu jsem slyšel jen samé pozitivní věci,“ vysvětlil útočník, který si před dvěma lety zahrál na mistrovství světa v Rusku. Samozřejmě to konzultoval. Jak se svými krajany, tak s brankářem Jakubem Sedláčkem. V dresu Dinama spolu strávili dvě sezony. „Jen jsem ho upozornil, aby nebyl překvapený, že bude hrát na nejstarším stadionu v lize,“ se smíchem povídal Sedláček, staronová jednička Beranů Zlín. „Je to šikovný hráč s dobrou střelou. Většinou nastupoval ve třetí čtvrté lajně, ale když hrál v první, tak mu to sedlo.“ Kulda nepochybuje o tom, že česká liga jeho vývoji prospěje. Tak jako jeho dalším krajanům. „Pro nás je to výborná liga,“ poznamenal. „Jsem pořád mladý hráč, můžu se toho tady hodně naučit.“ Mimochodem, na jaře si v Česku zahrál také jeho o šest let starší bratr Arturs. Zkušeného zadáka angažovala v závěru sezony Sparta. „Potkávat se asi nebudeme, protože brácha jedná s předními týmy KHL,“ upozornil Kulda.