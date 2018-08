Tohle nebyl náš standard. Hvězdný McDavid věří Edmontonu beze změn

V Edmontonu jsou na neúspěchy zvyklí, přesto počínání managementu překvapuje, protože mužstvo s McDavidem by mělo mít mnohem vyšší ambice.

Právě s ním se Oilers poprvé po jedenácti letech dostali v sezoně 2016/2017 do play off, v němž dokonce překročili hranice prvního kola Západní konference. O rok později ale celek nasbíral jen 78 bodů, což stačilo na dvanácté místo. Postup do vyřazovací části byl hodně daleko.

„Nebudeme dělat žádné velké změny. Cítíme, že tahle sezona byla anomálie. Cítíme, že jsme i přes neúspěch udělali zřetelný progres na mnoha úrovních a nechceme dělat žádná unáhlená rozhodnutí,“ prohlásil už na konci května generální manažer Peter Chiarelli.

Své slovo dodržel a McDavid je přesvědčený, že udělal dobře. I kvůli výbornému závěru sezony, který však nestačil napravit předchozí zoufalé výsledky.

„Je na čem stavět. Ukázali jsme sílu tím, že jsme se vzepřeli osudu a nekončícím porážkám. Semkli jsme se, začali zase hrát hokej, na který máme, a přišla vítězství,“ vykládá McDavid, jenž i při té bídě nakonec vyhrál produktivitu NHL s osobním maximem 108 bodů (41+67).

Podle kanadské hvězdy tým předtím nepředváděl svůj standard. „Cílem je teď naplnit naše možnosti. Očividně máme na víc a myslím, že rozhodnutí vedení nesahat do kádru bylo správné. Nemá cenu měnit hráče za hráče, mělo by to smysl, když byste byli přesvědčeni o přínosu. Taková možnost se nenaskytla, proto bylo dobré udržet mužstvo pohromadě,“ tvrdí.

Úplně stejný tým však Oilers přece jen mít nebudou, Chiarelli totiž podepsal smlouvy s několika útočníky: přichází volný Kyle Brodziak a Tobias Rieder, navíc prodloužil spolupráci s Ryanem Stromem. Kromě toho si vybral na draftu obránce Evana Bouchara.

„Tihle kluci k nám zapadají. Mají rychlost a hodí se k centrům, které máme. Tahle chemie by mohla fungovat,“ doufá McDavid.